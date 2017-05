Plottier: rescataron a un perro que no podía sostenerse en pie por la falta de alimento

Una mujer se acercó y lo desató, pero debido a la debilidad que tenía, el animal no pudo mantenerse en pie. “¿De quién es el perro? ¿No te da un poco de lástima, cómo no te vas a dar cuenta en el estado en el que está el perro, no ves que no se puede ni parar?”, se escucha que increpan a la supuesta dueña de la mascota.

“Estaba abandonado y yo le doy lo que puedo”, se defiende una mujer a quien se le aclara que puede ser sancionada por su conducta y que debió haber pedido asistencia.

Las personas que rescataron al perro denunciaron maltrato animal a través de las redes sociales y el repudio generalizado no se hizo esperar.

Según explicó el veterinario Federico Jaramillo a LM Neuquén, “el perro tiene una descompensación generalizada y hasta el momento no presenta intolerancia a los alimentos”.

El veterinario dijo desconocer los antecedentes del animal, el pasado viernes lo llevó una clienta que lo había recuperado y que en ese momento presentaba un “grado de desnutrición importante, anorexia, no tenía actividad voluntaria porque no se podía sostener y además de que se desconocen sus antecedentes inmunológicos”.

Dijo que el perro, que tiene unos 3 ó 4 años, es anoréxico dado que no tiene interés en la comida y que se lo está alimentando en base a una dieta blanca. “Llegó con una diarrea marcada que fue cambiando en estas 48 horas. Por suerte empezó a comer”, agregó.

A pesar del estado de salud del animal, el profesional se manifestó optimista frente a su recuperación. “Soy optimista, creo que estará mejor, su organismo tiene que empezar a funcioanr. No obstante desconocemos su estado inmunológico y es permeable a cualquier enfermedad”, añadió Jaramillo, quien lo atiende de forma solidaria.