El joven aceptó su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado, y aceptó la pena propuesta por el fiscal Gustavo Herrera.

El primero de los delitos ocurrió en febrero de este año, cuando el joven adquirió una moto marca Gilera de 150 centímetros cúbicos que había sido robado. Este hecho fue calificado legalmente como encubrimiento agravado por receptación sospechosa.

El 15 de abril intentó robar otra motocicleta marca Mondial que se encontraba estacionada. Para lograr su cometido forzó el encendido del rodado, pero fue detenido justo a tiempo y trasladado a la comisaría.

Una semana después el hombre robó una moto marca Brava forzando el trabavolante. El hecho ocurrió en cercanías de Scalabrini Ortiz y Julio de Caro. Luego, El 26 de abril, y utilizando la misma mecánica de forzar el trabavolante, se apoderó de otra moto marca Honda 125 cc que estaba estacionada en calle Venezuela al 1700.

El último de los hechos, y el más lamentable, fue el 25 de mayo pasado cuando con otro cómplice robaron un Volkswagen Pointer en el barrio Managua. Ambos ladrones se dieron a la fuga por la Ruta 151 rumbo a Cinco Saltos y en el camino chocaron de frente a otro vehículo, matando a su conductor.

Según se conoció, como el imputado en este caso en particular no era el conductor del, no se lo puede imputar por homicidio. Quien manejaba el auto se encuentra aún internado y será imputado una vez que sea dado de alta.

En los próximos días se conocerá si los magistrados intervinientes aceptan la propuesta de pena y calificaciones legales y dictan la correspondiente sentencia. Agregaron que todas las víctimas fueron contactadas y estuvieron de acuerdo con la pena.

