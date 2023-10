Pol Fernández contó el duro momento que atravesó de cara a la final de la Libertadores

En una entrevista con El Canal de Boca, Pol Fernández destacó: "Trato de mantener una línea y me enfoco en entrenar. A veces pasa por los momentos también, no todos somos iguales y muchas veces el compañero te ayuda pero otras no puede. En mi caso a principios de año me costó mucho porque tuve problemas muy personales que me afectaron y traté de manejarlo internamente con mi familia y que no me repercutiera en lo futbolístico".