Según el portal TechCruch, un portavoz mencionó que a finales de esta semana se realizará una prueba en dicho país en la que eliminará la cantidad de “me gusta” en las fotos y en las reproducciones de video que los usuarios suban a sus perfiles. Asimismo, indicó que el motivo de estas pruebas se deben a que la empresa quiere que “sus seguidores se centren en las fotos y los videos que comparte, no en la cantidad de me gusta”. De esta forma, esta nueva herramienta podría alentar a las personas a no borrar sus contenidos porque tengan pocos likes.

A pesar de que a muchas personas les puede alegrar la noticia, quienes deben estar muy preocupados son los llamados “influencers”, ya que muchos de ellos reciben patrocinios y dinero por medio de los likes que se muestran en sus publicaciones.