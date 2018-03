Polémica por la demora en los rulos viales de la Ruta 7

Los legisladores consultados por este medio sostuvieron que, por la falta del “trébol”, los conductores que llegan desde Cipolletti se ven obligados a girar en U para retomar el camino a Neuquén, lo que en muchos casos terminó en accidentes de tránsito.

Es por eso que resolvieron en la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, citar a Damiani a una reunión para dentro de 15 días para que explique por qué aún no comenzaron las obras de los rulos. Un vocero de Vialidad le dijo a este diario que el organismo no recibió la citación y que, por el momento, no brindaría declaraciones sobre la cuestión.

Las autoridades provinciales no son ajenas a los inconvenientes que se dan en el lugar, ya que recientemente destinaron personal policial a este sector para evitar las maniobras peligrosas. Escobar aseguró a este medio que la presencia de la Policía y de Seguridad Vial no resolverá el problema porque no pueden permanecer en el lugar durante las 24 horas.

Denuncia penal

Sobre la denuncia penal que radicó contra Macri y los responsables de Vialidad Nacional, el diputado de Libres del Sur contó: “Los denuncié en la Fiscalía Nº 2, a cargo de Cristina Beute, por incumplimiento del deber de funcionario público. Presenté material periodístico en el que el Presidente reconoce que el camino no está listo para ser utilizado”, puntualizó.

Agregó que le solicitó al organismo información sobre la construcción de los rulos en reiteradas oportunidades, pero que nunca le respondieron. De acuerdo con lo que expresan los legisladores, hay versiones extraoficiales que indican que los trabajos están demorados porque Nación no les paga la certificación de obra a las empresas que están a cargo.

autovia norte

Se onduló la Autovía Norte

La Autovía Norte, uno de los caminos más elegidos por el tráfico pesado, registró una importante deformación en la bajada previa a la rotonda de Capex. El asfalto se hundió en la mano que va hacia Plottier y es un peligro para los vehículos que circulan a altas velocidades por la ruta.

Es un sector que ya preocupa a los legisladores, ya que el Municipio busca convertirla en la nueva traza de la Ruta 22. “Queremos saber si las próximas obras contemplarán la ampliación de la zona de Colonia San Francisco, en China Muerta, donde se provocaría un cuello de botella porque el camino pasa a ser de un solo carril por mano”, manifestó el diputado del Frente Grande, Raúl Podestá.

Se quejan por los interminables plazos de una obra en la Ruta 22

El diputado provincial del Frente Grande, Raúl Podestá, adelantó que desde la Legislatura también le pedirán al jefe distrital de Vialidad Nacional, Nelson Damiani, que dé explicaciones respecto de las obras sobre la Ruta 22 en el tramo Plottier-Arroyito.

“Nosotros creemos que no se pueden demorar entre seis y siete años en terminar las obras de un tramo que tiene aproximadamente unos 20 kilómetros”, advirtió el legislador.

Podestá sostuvo que en ese sector del camino se registraron muchos accidentes de tránsito y recordó que la semana pasada uno de los trabajadores de la Legislatura, Carlos Zúñiga, encontró la muerte en un choque frontal.

“Tenemos inconvenientes, demoras y accidentes en este lugar. Me toca viajar permanentemente y comprendo el riesgo que suponen para la ciudadanía”, manifestó.

Podestá remarcó que las obras están desde hace unos seis años a la espera de ser terminadas y responsabilizó al Ejecutivo nacional por no dar una respuesta a los neuquinos. “Con las demoras que tienen en cada obra, no sabemos si van a terminar en algún momento”, expresó.

El diputado resaltó que los caminos sin terminar impactan negativamente en el desarrollo económico de la Provincia porque generan problemas de conexión con el interior y recae también sobre los costos de flete de la mercadería, lo que genera aumentos en los productos de primera necesidad.

El tramo señalado por Podestá inicia a la salida de Plottier y se extiende hasta Arroyito. Se trata de un sector que es peligroso en los horarios pico y en el que se producen grandes embotellamientos durante la temporada estival, cuando los neuquinos que pasaron el día en El Chocón se disponen a volver a sus hogares.

