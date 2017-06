Se trata de loteos que son adjudicados a familias que viven del trabajo informal y no tienen posibilidades de acceder a otros terrenos. Ayer se conoció un posteo donde una mujer ofrece el terreno en venta.

“Salen 7500 pesos y cuotas de 150 pesos, por hacerte el papeleo son 5000 pesos”, posteó la mujer.

Ayer, el municipio de Cutral Co decidió investigar el hecho y denunció la venta como una estafa. La asesora legal del municipio de Cutral Co, Vanesa López, contó al portal Cutral Co Al Instante que registran casos de ventas ilícitas a diario y remarcó que aquellos que compran estas tierras no son reconocidos legalmente como adjudicatarios. “Es una estafa y debe denunciarse en Fiscalía” dijo.

López indicó que en estos casos “por orden de intendencia, contactamos a la persona y consultamos la situación del vendedor antes de caducar el decreto porque hay situaciones que son extremas, hubo personas que perdieron el trabajo y no les quedó más opción que vender” aunque aclaró que “es una operación totalmente ilegal”, ya que los compradores no serán reconocidos legalmente como dueños de las tierras.

Sin embargo detalló que la única manera de transferir o ceder un lote, sea o no social, debe ser con una autorización previa del Ejecutivo, “tiene que constar en una nota escrita al intendente a favor de quién se hará y nosotros analizaremos el expediente para dar autorización o rechazar, pero sólo en los casos de construcción al 100%, es decir, en condiciones de habitabilidad, y libre de deuda de todos los servicios”.