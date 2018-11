Polémica en puerta: la RAE rechaza el lenguaje inclusivo

Respecto de las variantes de género, la RAE rechaza el llamado lenguaje inclusivo y considera innecesarias las formas "todos y todas", "todes", "tod@s" o "todoxs". "En español, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos", argumenta. Además, insiste: "No hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones". Si bien el origen de la obra tiene que ver con el carácter dinámico de la lengua; en el tema de género, la RAE no piensa cambiar.

"La cuestión del género es ahora recurrente debido al auge de la visibilización de la mujer y del feminismo, pero esto no quita que en castellano es el masculino el término que tiene todo”, agregó el coordinador del manual y director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha.

En tanto, en las costumbres digitales la RAE se muestra más flexible. Es que decidió que es "admisible”, aunque no se recomienda, no poner los signos de apertura "siempre que quede claro dónde comienza la interrogación o exclamación"

También admitió las abreviaciones, como "tqm" (te quiero mucho). En tanto recomienda poner un asterisco a continuación de una palabra mal escrita, para rectificar: "¿Bamos a comer?" *vamos.

Si queremos remarcar mucho algo (por ejemplo: ¡¡¡Hola!!!) vale repetir los signos, pero deben ser los mismos al principio que al final y no más de tres.

Para los emoticones, una recomendación totalmente alejada del uso diario: el libro de estilo plantea que entre emoticón y emoticón no se debe escribir coma, pero sí un espacio, y también un punto después de ese símbolo si está al final de la frase (pero no si el mensaje solo contiene un emoticón).

En la parte final del volumen, hay un glosario con recomendaciones como yutubero por youtuber, wasap, tuit o jáquer (por hacker).

