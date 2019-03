Alfaro quedó en medio de un polémica dado que de fondo se ve la Bombonera –estadio de Boca Juniors- y a él se lo ve utilizando la vestimenta oficial del plantel.

El corto tiene la función de convocar a los autodenominados “pro vida” a marchar el sábado 23 de marzo en distintos puntos del país, en contra de la campaña a favor del aborto seguro, legal y gratuito; proyecto que el año pasado se discutió en la cámara baja y alta del Congreso.

El video se difundió a través de la cuenta de Twitter Pro Vida (@VidaArg), que se presenta como "jóvenes de todo el país comprometidos en la defensa de las dos vidas".

En las redes sociales no tardaron en mostrarse en contra y a favor del video y muchos hinchas de Boca y algunos periodistas criticaron que lo haya realizado con la vestimenta oficial del club. "Che, una cosa, Alfaro debería haber opinado con una camisa y en su casa. Pero si lo juzgamos por lo que hace en su profesión y no por lo que piensa sobre un tema donde cada uno puede tener una opinión diferente?", tuiteó el periodista de TN ‏ Su colega Florencia Etcheves preguntó si "la posición del señor Alfaro es la de @BocaJrsOficial? Se ve el estadio y me interesa saber quienes están a favor del aborto clandestino".

“Gustavo Alfaro me extraña que siendo un tipo tan pensante, no tomes conciencia de la urgencia santaria y social que urge a este país con respecto a los embarazos. Niñas de 11 años son violadas y obligadas a parir todos lo días y vos te proclamas provida!?!”, fue otro de los comentarios que circularon en las redes.

Embed Te juro que quiero que le vaya mal a boca para que hechen al viejo Alfaro forro y provida. — Scheiße (@denisse_monster) 15 de marzo de 2019

Embed Soy hincha de boca como mi viejo y mi abuelo. Por suerte no están para ver toda la mierda en que se convirtió. Desde Macri, pasando por Angelici y ahora el forro de Alfaro con los Provida. Hace tiempo que no miro los partidos y no voy a la cancha. Espero que pierda cada partido — Ajeno (@brusilove) 15 de marzo de 2019

Embed Me caía tan bien Alfaro. Lástima que es un Provida anti derechos — Jaaz (@icarusizzler) 15 de marzo de 2019

Embed Que salga a pedir perdón el pro usar los colores de Boca y las instalaciones del club. Que salga Boca a desligarse del tema. Igual te dejo algo por acá : GBS pro vida , Alfaro pro vida , CD pro vida , más claro échale agua — Canion77 (@Canion77) 15 de marzo de 2019

Embed Gustavo Alfaro pro vida no me sorprende.. el club está lleno de soretes y hay que echarlos a todos — Eugenio Garay (@eugenio_garay) 15 de marzo de 2019

Embed Cuando las chicas de @BocaFutFemenino quieren pronunciarse a favor del aborto / Cuando Alfaro convoca a una marcha pro vida desde el club pic.twitter.com/DZUjlDMRwd — Lari (@PibaDeCancha) 15 de marzo de 2019