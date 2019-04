"Lxs docentes seguimos exigiendo justicia completa", es la rase con la que concluye el flyer que cuenta con los logos de La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

"Es que Baradel está tan ocupado intentando levantar el paro para acordar con Vidal que puso la primer foto que encontró! La celeste nos abandonó en todos los conflictos a Neuquén y al país entero!!!!!", manifestó indignada en un comentario Angélica Lagunas, ex secretaria general de ATEN Capital y referente sindical de la Izquierda socialista.

"Es un chiste...???"; "El de la foto no es Carlos Fuentealba. Es lamentable que no tengan claridad de quien fue nuestro compañero. Espero si recuerden que murió luchando, cortando la ruta junto a sus compas, por salario igual a canasta familiar y en unidad con el resto de los sectores", "Vergonzoso que no puedan reconocer el rostro de Carlos Fuentealba!!!"; "Qué falta de respeto!!! Qué bronca!!!! Ese no es Carlos Fuentealba!!!!", fueron otros comentarios que cosechó la publicación.

No obstante, la imagen que tanta polémica generó es parte de una campaña en la que participaron diferentes personas vinculadas a la docencia para pedir justicia por Fuentealba. Lejos de tratarse de una equivocación en la elección de la foto, la campaña apunta a visibilizar el reclamo con los rostros de docentes anónimos.

En diálogo con LMNeuquén, Susana Delarriva, secretaria adjunta de ATEN (Asociación de trabajadores de la Educación del Neuquén), explicó: "Es una campaña de los compañeros de Suteba de la cual nosotros no participamos, pero muchos hemos adherido replicando en nuestros muros".

"Ahí no dice yo soy Fuentealba, lo que está diciendo es que todos los docentes del país estamos pidiendo justicia completa por Carlos Fuentealba", remarcó y destacó que de la campaña participaron profesores y maestros anónimos de edades y aspectos diversos y no figuras reconocidas, ni dirigentes sindicales.

"Es una cuestión de que todos estén involucrados, ese es el mensaje que yo entendí", insistió y recordó que esta modalidad, fue implementada en varias campañas nacionales por la memoria.

Tras recordar las diferentes acciones que realizará ATEN en "La semana por justicia completa" para fortalecer el reclamo por Carlos Fuentealba, Delarriva recalcó: "A mi lo que me interesa es reivindicar todas las acciones que se hagan en todo el país para visibilizar el conflicto que tenemos y más en este año, que la causa vuelve a la Provincia luego de que la Corte Suprema le diga al TSJ (Tribunal Superior de Justicia de Neuquén) que tiene que cambiar su fallo".

"La verdad es de un corto vuelo político y un chiquitaje terrible ponerse a discutir si la foto que está saliendo es la de Carlos y con qué intención se pone esa foto. Lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar la unidad y fortalecernos", planteó la gremialista.

"Yo no me tomaría el tiempo de ir a criticarle el Facebook a los compañeros de Suteba, emprendería una campaña a favor de la justicia completa", concluyó.