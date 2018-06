Polémica versión de Socotroco tras caer en un robo

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 20, en una vivienda del barrio Camino del Sol, donde ladrones rompieron un alambrado y la reja de una ventana, sin lograr concretar el robo, luego de que un vecino, alertado por la situación, diera aviso a la Policía.

Al respecto, en comunicación con LMN, González indicó que esa tarde se levantó una hora antes, tomó su camioneta, una Fiat Cubo, y se fue a Plottier “a sorprender a alguien”.

Luego, el acusado relató: “Iba cruzando el Jardín del Edén, por la parte de chacra, y ahí vi a tres muchachos, que más de 24 años no tenían, y creo que había uno que era más chico”.

“Toda la vida anduve ‘a pata’ y siempre levanto a la gente, no soy una persona de pensar mal, así que agarré y los levanté. Me dijeron que iban para Plottier, igual que yo, así que los alcancé”, señaló.

Antes de llegar al punto convenido donde los iba a dejar (en calle San Martín), González refirió que quien iba en el lugar de acompañante le pidió si los podía dejar “más allá”, que no había problema porque le pagaban la nafta.

“Yo cobraba el lunes y ni la pensé, les dije que sí. Andaba con poca nafta, me servía, además siempre levanto gente”, afirmó el hombre, y dijo que fue así como al pasar por la vivienda en cuestión, le pidieron que apagara las luces de la camioneta.

Detención Socotroco

En ese momento, indicó que se bajó del vehículo y les dijo que se iba y arrancó, “despacio porque no conocía el sector”, y que fue ahí cuando uno de los ladrones se volvió a subir. “Tenía un fierro y me pedía que volviera”, recordó, y aseguró que le seguía insistiendo en pagarle la nafta.

Después, manifestó: “Cuando regreso a la casa, tras una vuelta, el muchacho se baja y ahí veo la ventana rota, barreteada. Ahí me di cuenta de que estaban robando, y pensé, ¿en dónde me metí?”.

Allí, Socotroco terminó siendo detenido tras dar vueltas por 15 minutos, según indicó, ya que no sabía cómo salir del barrio. “Si me creen o no, no me importa, porque sé que digo la verdad. Si me dejan pagar la ventana, lo hago, no soy una mala persona, a mí también me robaron y sé lo que se siente”, concluyó.

“En el barrio hay gente laburante, salimos a trabajar y ahí es cuando los dueños de lo ajeno actúan. Pero sepan que si los agarramos les daremos tabla”. Vecino. Del barrio Camino del Sol, donde fue el hecho

“En el video se ve claramente cuando la camioneta se detiene para que bajen. Él los ve cuando entran corriendo. No era un aventón, estaba de campana en la entrada”. Vecina. Sobre el video de las cámaras de seguridad

