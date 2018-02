Pechi explicó que no controla personalmente todas las contrataciones, sino que esa responsabilidad recae sobre otros funcionarios. Agregó que, aun sin estar al tanto de los detalles, confía en su equipo y en Monzani, con quien todavía no pudo hablar sobre la acusación.

El miércoles, el concejal Francisco Baggio (UNE) ventiló que el Municipio alquila desde hace años un enorme predio, ubicado sobre calle Olascoaga, que se usa como depósito de vehículos, que le pertenece a Monzani junto a otros socios.

El edil indicó ayer que evalúa pedir el juicio político al titular del Deliberante porque habría incurrido en una transacción “incompatible” con su función pública.

“La Municipalidad necesitaba de un predio para poder ubicar vehículos que se secuestran y se lo alquiló a una sociedad, que personalmente no me consta de quién porque no puedo andar analizando qué funcionario o qué empleado puede integrar o no una sociedad”, sostuvo Quiroga.

Además, dijo que habrá que analizar si hubo algún ilícito y recalcó que no tiene sospechas de quienes integran su equipo de gobierno. “Presumo que los funcionarios que toman estas decisiones lo analizan previamente, así que confío en ellos y con toda seguridad no hay incompatibilidad”, añadió.

Sobre Monzani, aclaró que no conversaron de esto todavía “porque se tomó unos días de vacaciones, pero lo voy a hablar cuando llegue”.

Para minimizar la denuncia, informó que el alquiler “es una contratación que, desde el punto de vista económico, son 10 o 12 mil pesos” por mes, y observó que esa cifra es ínfima para el presupuesto municipal. “No estamos hablando de empresas familiares que tienen contratos millonarios en una provincia que se ha caracterizado durante 50 años por los parientes o los amigos que ejecutan las obras”, señaló.

Reconoció que, más allá del monto, “hay que cuidar las formas en todas sus dimensiones, pero también es importante que, así como esto levanta necesidad de difusión, analicemos las cosas en la magnitud en que corresponde y en el tiempo en que han transcurrido”.

Posibilidad

¿Nación venderá su parte de la U9?

El sector de la ex Unidad 9 que sigue en manos de Nación podría venderse para desarrollos inmobiliarios. Fue el propio intendente de la ciudad, Horacio Quiroga, quien deslizó ayer esta posibilidad durante una rueda con periodistas.

Presidencia

Lo ratificaron en el Deliberante

El edil de Cambiemos Guillermo Monzani fue ratificado ayer como presidente del Concejo Deliberante. Francisco Sánchez (Cambiemos) y Marcelo Marchetti (MPN) serán los vicepresidentes primero y segundo respectivamente.