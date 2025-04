Alberto Weretilneck pide que el poliladrón vaya a una cárcel común

Está sospechado de haber participado en un violento asalto que sufrió un matrimonio mayor de Cipolletti, junto a otros dos ladrones que aún no fueron atrapados.

“Quien traiciona el uniforme, traiciona a toda la sociedad. Y en esta provincia, el que delinque, paga. No importa si lleva placa o no. No vamos a permitir que se ensucie la institución ni que se ampare en el Estado para delinquir. En Río Negro, el que se corre de la ley, se queda afuera”, advirtió el gobernador.

El juez pidió proteger su integridad

García está acusado de haber integrado la banda de asaltantes que le robó cerca de 3 millones de pesos y 20 mil dólares a un matrimonio de comerciantes, ambos mayores, a quienes sorprendieron en su casa ubicada en la calle Brentana casi Alem.

El martes el juez Juan Pedro Puntel le formuló los cargos por el delito de "Robo agravado por el uso de arma en concurso real con robo agravado por ser cometido en poblado y en banda".

Además le impuso un año de prisión preventiva, lapso en el que se debe finalizar la investigación.

Fue el pedido formulado por la Fiscalía, representada por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna, Vanina Bravo y Eugenia Vallejos, con la adhesión del abogado querellante, Pablo Gutiérrez.

El magistrado dispuso que García quedara a disposición del Servicio Penitenciario Provincial, con la salvedad de que se considere su condición de policía para proteger su integridad.

También ordenó a la prensa no difundir la identidad ni imágenes del policía, pero desde el gobierno enviaron una gacetilla con sus datos y una foto, los que se publicaron en distintos medios digitales.

El rol de campana

La acusación sostiene que el 20 de marzo minutos después de las 14:30 García, vestido de civil con otros dos hombres aún no identificados se presentaron en la casa de las víctimas a bordo de un Volkswagen Fox, en el que aún no fue encontrado.

Según la hipótesis -sostenida por las imágenes captadas por una cámara de seguridad vecina- los tres bajaron del vehículo y mientras el acusado quedó en el exterior “haciendo de campana”, los otros dos sujetos, uno de ellos vestidos de policía con el uniforme que le habría proporcionado el mismo imputado, simularon ser empleados de la Anses, dado que poco antes habían recibido un llamado de ese organismo.

Sin embargo, cuando los atendió el dueño de casa, Juan Carlos Gorini, de 69 años y conocido como El Cheva, por la fuerza lo metieron para adentro de la casa y cometieron el atraco.

El detalle indica que fueron muy violentos. El supuesto policía apuntó con un arma de fuego que llevaba a la cabeza del hombre, mientras el otro ahorcaba a su esposa María Ladavaz, de 70 años, a quien le exigían la entrega de dinero.

“Dame la guita y o lo mato”, le advertía, hasta que le entregó unos 3 millones de pesos. Pero no se conformaron y lo siguieron golpeando, incluido un culatazo en la cabeza, exigiendo más plata, porque “sabían que tenían un movimiento grande del banco”.

Bajo ese tormento la vecina admitió que tenían más dinero en una caja fuerte, de donde obtuvieron 20 mil dólares y joyas. Con el botín escaparon, dejando a Gorini mal herido, lo que derivó en que sufriera un ACV. Aún está internado con pronóstico reservado.

Se presume que no eran solo tres los ladrones que actuaron, sino que habría otros cómplices que se movilizaban en una camioneta Ford Ranger color rojo, que fue hallada en Cipolletti.

Hay una fuerte presunción que parte de la pandilla vino de Neuquén, donde el mismo día que se detuvo al policía realizaron cuatro allanamientos. Como consecuencia, hay varias personas en la mira de la investigación.

Salvaje ataque a su ex

El Policía, que años atrás estuvo en la Comisaría 24 de Cipolletti y también en la 26 de Fernández Oro, tiene experiencia en causas penales. En 2018 lo apresaron por darle una feroz paliza a la mujer en plena vía pública de General Roca.

La agresión se había desencadenado cuando el uniformado, actualmente de 40 años de edad, llegó a la casa que compartían y encontró a la chica con otro hombre, presuntamente su amante, quien también era miembro de la fuerza policial.

Meses después lo declararon culpable del delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo”.