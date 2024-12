Asesinaron a dos mujeres en las 400 viviendas de Cipolletti: qué se sabe hasta el momento

CRIMINALISTICA NOCHE.jpg

En la casa en la que fueron hallados los cadáveres, en las 400 viviendas, los peritos cercaron el lugar para evitar que se contamine el espacio en el que ocurrió el violento hecho.

La hipótesis del caso

En el barrio de las 400 viviendas los vecinos se encontraban consternados ante la dramática situación. "No puede ser lo que estamos viviendo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, si es que las mataron para robarles como se está comentando. Eran dos mujeres indefensas, esto no puede ser. La policía y la Justicia tienen que actuar ya", manifestó una vecina del barrio, shockeada por la noticia.

Si bien los investigadores recaban testimonios en el barrio para dar los primeros pasos tras las pesquisas iniciales, una versión indicaba que el posible autor del crimen podría haberse ganado la confianza de las víctimas haciéndose pasar por un empleado de una empresa de servicios. La teoría, no confirmada, circulaba entre los vecinos y llegó a oídos de la policía.

Cerca de la medianoche, los investigadores recorrían el barrio de las 400 viviendas, observando los domicilios que tienen instaladas cámaras de seguridad. Las imágenes que pudieran haber grabado las horas previas y posteriores al hecho, serían de gran utilidad para determinar los movimientos en torno a la casa en la que residían las dos mujeres asesinadas.

Los fiscales Juan Pablo Escalada y Alejandra Altamira, están a cargo de la investigación y son quienes dieron a los investigadores las primeras instrucciones para comenzar con las pericias.