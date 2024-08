Así fue la increíble fuga del femicida al que busca toda la policía rionegrina

Indicó que el personal del puesto de seguridad vio a un interno en los techos y efectuó disparos luego de que no reconociera la voz de alto. Huyó corriendo por Frey. No descartó que se haya subido a un auto pero señaló que el personal no pudo divisarlo. Ante la consulta dijo que los internos cuentan con elementos de comunicación, salvo orden contraria del juzgado.

En declaraciones a Radio Seis, Ibarra informó que a las 21.30 se originó una situación en donde la parte externa detectó movimientos de una persona en el techo del sector de autodisciplina, inmediatamente da la voz de alto y efectúa disparos intimidatorios, pero el detenido corre y logra trepar el alambrado, saltando a la calle lindante al penal.

El personal que estaba en servicio se alerta con los disparos, toma conocimiento de la situación y se activa el protocolo de fuga. Se da aviso al personal y se suma personal de franco de servicio, además de dar aviso a la comisaría de la zona y la justicia.

Consultado respecto a si había una logística preparada vinculada a un auto que lo estuviera esperando dijo que no pudieron contar con esa información, dado que la visión del puesto es limitada, "una vez que corre la persona deja de verla". Manifestó que "fue bastante rápida la huida porque el personal llega al lugar a escasos minutos y ya no se lo ve". Inclusive habían advertido de qué interno se trataba pero "no logramos hasta el momento recapturarlo".

Más detalles de una fuga increíble

Señaló que la guardia externa dio inmediato aviso primero al director del penal. Afirmó que el personal de servicio ya tiene sus puntos de emergencia, "porque en la unidad está el resto de los internos para evitar que esto de una fuga termine en algo masivo". Se da aviso al resto de personal de servicio y se suman a la cuadrilla de búsqueda.

En cuanto a la seguridad dijo que cuentan con un perímetro de alambrado y un puesto de seguridad, con personal asignado para tratar de evitar esta situación. En este caso se da inicio a una causa judicial para investigar las circunstancias en las que se da. "Estamos en comunicación directa con la fiscalía de turno", aseguró.

Respecto a la cuestión de género dijo que cuando tuvieron que alojarlo en la unidad, "no era un detenido común, por la percepción de la persona, tuvimos que reacomodar diferentes sectores, por lo que fue reubicado en varios sectores hasta que pudimos alojarlo en este sector donde permanecía hace más de 4 meses y vivía con el resto de los internos y las mismas actividades del sector, ya sea de patio, educación y demás, no era algo diferenciado". Aclaró que no cuentan en la institución con un sector de alojamiento acorde "a cómo ser percibía esta persona, no era un lugar con una seguridad diferente por su concepción de percepción de género".

Ibarra explicó que incluido en el protocolo está la comunicación en donde a través de policía y Fiscalía se da aviso a la Fuerza de Gendarmería, Seguridad Vial, Prefectura y Policía Federal, se les brindaron los datos y fotografías.

Se está investigando cómo logró acceder a los techos. Ante la consulta confirmó que en la unidad hay autorizados elementos de comunicación para los internos, salvo alguna orden judicial. Dijo que están investigando y no se logró ver por parte del personal si subió a un vehículo. "Con la información recabada seguramente ha tenido la ayuda por fuera, lo han estado esperando, pero está en etapa de investigación, la probabilidad de que haya habido una colaboración por parte de gente de afuera, no se descarta".