Ataque a balazos en plena calle: la víctima no quiso aportar datos

La víctima pudo ser estabilizada y evoluciona de manera favorable aunque se dispuso su derivación al sector de traumatología del hospital Castro Rendón de esta capital.

Castro Rendón.png El joven fue estabilizado en Centenario y luego se dispuso su traslado al Castro Rendón. Archivo.

La Policía de Centenario trabaja en la investigación

Mientras tanto, los investigadores lograron secuestrar dos plomos en el sitio donde fue atacado el joven y también un casquillo. Caporaso indicó que se trataría de restos de proyectiles de una pistola de nueve milímetros.

En cuanto a los sospechosos del ataque, no hay mayores datos y no será fácil identificarlos porque en la zona no hay cámaras de seguridad. Por otra parte, los investigadores se encontraron con el mutismo de la víctima. “El lesionado no quiso aportar datos”, destacó Caporaso.

De igual forma, ya intervino la Fiscalía de Delitos Personales y la Brigada con el fin de obtener alguna información sobre los pistoleros. Entre las sospechas, se presume que los delincuentes se movilizaban en una moto.

La víctima se encuentra en situación de calle y registra alguna contravención menor. En cuanto a los motivos del ataque, Caporaso aclaró que “por ahora, no tenemos nada” y se aguardarán los resultados de la investigación respectiva.

Otro ataque a balazos

Un hecho de características similares al ocurrido ayer tuvo lugar en febrero de este año, en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

El incidente tuvo como víctima a un hombre de 25 años, que caminaba por calle Bernardo O'Higgins casi Cuba. Fue en esas circunstancias que otra persona lo sorprendió y lo baleó.

"Es interceptado por otra persona, la cual aparentemente le preguntó por el nombre de otra persona. Él le dijo que no era e igualmente (el agresor) le efectuó disparos de arma de fuego, fueron entre cinco y seis disparos y uno de ellos le da en la pantorrilla, después se da a la fuga”, explicó en aquel momento el comisario Caporaso.

También intervino el personal de la Comisaría 52 y la víctima pudo brindar datos precisos del agresor. De esta forma, la investigación quedó a cargo de la Policía neuquina y la fiscalía. Por suerte, la víctima fue atendida en el hospital de Centenario y se recuperó de manera favorable.