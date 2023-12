Atropellaron a un peatón en la multitrocha: ¿cuál es su estado de salud?

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Mario Quispe, de la dirección Tránsito, explicó que si bien el vehículo alcanzó a frenar, no pudo evitar el impacto y el peatón atropellado luego cayó sobre la cinta asfática. "No fue arrollado, no pasó por encima del damnificado", aclaró.