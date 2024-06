Baleó a un joven y le dieron prisión domiciliaria pero se la revocaron por salir de paseo

Por esto, el varón se encuentra imputado por el delito de lesiones graves, agravadas por el uso de un arma de fuego en calidad de autor.

Durante la audiencia que se realizó el martes, Sola explicó al tribunal que en la audiencia de formulación de cargos realizada en octubre de 2023, se le impuso la prisión domiciliaria, medida que no tuvo oposición por parte de la defensa. Posteriormente, el pasado 24 de abril, se prorrogó la medida por cuatro meses más. Los riesgos acreditados fueron de fuga y de entorpecimiento, y afirmó que los mismos se encuentran vigentes.

Sin embargo, Sola agregó que en mayo se detectaron incumplimientos por parte del acusado: salió de la vivienda, fue a una plazoleta y luego regresó. Además, en uno de los controles policiales en la casa del acusado, a los fines de controlar la medida, vieron al acusado venir desde otra vivienda lindante. "Desconocemos cuántas veces más lo hizo”, indicó.

La fiscal añadió que no fue encontrada el arma utilizada en el hecho, que los testigos tienen miedo y que la víctima ya había manifestado agresión por parte del acusado. Asimismo, informó que el imputado cuenta con antecedentes penales por hechos de amenazas coactivas y abuso de arma, con una condena de 3 años en suspenso. Sostuvo que de recaer una nueva condena, la misma será de efectivo cumplimiento y se unificará con la condena anterior. "Esto tiene impacto no solo en el peligro de fuga, sino también en el de la investigación", puntualizó la fiscal.

La representante de la fiscalía señaló que al momento de imponer la medida, la jueza de garantías Estefanía Sauli le dio un plus de confianza, pero que el imputado no cumplió las reglas de conducta. De esta manera, requirió que se revoque la prisión domiciliaria y se imponga la prisión preventiva por considerar que la decisión del magistrado fue arbitraría y auto contradictoria: “La jueza sostuvo que viene cumpliendo la prisión domiciliaria correctamente, pero que se detectaron incumplimientos: cumple o no cumple" cuestionó la fiscal.

Por último, afirmó que es arbitraria porque en su resolución la magistrada afirmó que solo se detectó un incumplimiento y que no estaba claro que haya saltado el paredón. “Esto es erróneo porque la fiscalía le explicó que existe un paredón lindante, hay fotografías que muestran cómo el acusado saltó”, finalizó.

El tribunal revisor integrado por la jueza Carolina García y por los jueces Juan Pablo Encina y Lucas Yancarelli, por unanimidad, revocó la medida cautelar en modalidad domiciliaria y ordenó la prisión preventiva del imputado hasta el 24 de agosto.

El cómplice, "E.H.L.", resolvió su situación en otra audiencia.