Barrio Confluencia: discutió con la ex, se drogó, mató a puñaladas a un inquilino y se atrincheró

Todo está en etapa de investigación con los fines de formular cargos por homicidio durante la jornada de este martes. El hecho ocurrió en calle Chocón al 2.400 en un inquilinato. Al lugar llegó el agresor, de 31 años, se puso a discutir con su ex, al parecer, por temas relacionados con una supuesta hija. Todo es muy complejo.

crimen barrio confluencia calle chocon 2400 (3).jpeg El sangriento episodio ocurrió en barrio Confluencia Claudio Espinoza

Detalles de una noche violenta

Minutos antes de la 1 de la madrugada de este martes, la Comisaría 19 tomó conocimiento del crimen en lo que sería un inquilinato ubicado en calle Chocón al 2.400 de Confluencia.

La dueña del lugar confió a los policías que el hombre, ex pareja de una inquilina, agredió a otro inquilino y luego se atrincheró en la casa.

De inmediato los policías se organizaron y solicitaron refuerzos. Para ingresar a la casa debieron forzar la puerta, pero no tuvieron muchos problemas para aprehender al violento.

Sobre la cama yacía el paraguayo boca abajo, con claros signos de apuñalamiento y más claro aún, tenía incrustado en su ano la pata de una silla plástica. Los policías chequearon si respondía a algún estímulo y nada. Personal del SIEN ratificó que no no tenía signos vitales.

El agresor fue demorado y trasladado a Comisaría Segunda. En paralelo llegó a la escena del crimen el fiscal Andrés Azar y personal de Criminalística que se encargaron de peritar la escena y levantar todo tipo de rastros en el lugar.

Cocaína y puñal

En la inspección de la escena del crimen dieron con una sustancia blanca y una balanza de precisión que los llevó a convocar de inmediato a personal de Antinarcóticos que confirmó que era cocaína.

Luego se hizo un relevamiento en busca de testigos y se confirmó que en el inquilinato se vendía alcohol y drogas.

Con toda esa información, fiscalía y el departamento de Seguridad Personal lograron dialogar con la mujer que todavía estaba un poco alterada.

La mujer contó que su ex había llegado la tarde noche del lunes y estuvieron tomando unas cervezas en su habitación.

La mujer explicó que estaban separados hacía unos tres años y que en medio de la charla ella fue al baño y al regresar observó que su ex estaba consumiendo cocaína.

Esa escena motivó su enojo y le recriminó lo que estaba haciendo en su casa. En ese momento se cortó el diálogo y el hombre se tornó sumamente violento. Tomó un cuchillo de la cocina y la comenzó a amenazar. El filo se lo pasó por estómago y le exigió ver a su hija de 13 años, pero no lo sería, y la acusa de estar prostituyéndola. Todo iba en plena escalada y más aún con el consumo de droga.

Ella le explicó que la hija no estaba y se va a la casa del vecino. De atrás aparece su ex que venía gritando y golpeando puertas con el cuchillo en forma amenazante. Allí ella sale por temor, pero su vecino quedó a merced de la furia de su ex.

La mujer corrió a llamar a la Policía y cuando llegan el ex estaba atrincherado y la escena es la descripta.

Ahora, hay muchos elementos que se deben organizar en esta historia y en esos se encuentra trabajando la fiscalía y el departamento de Seguridad Personal.