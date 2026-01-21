Borracho al volante mató y zafó de la cárcel: deberá ir por 1 año a Alcohólicos Anónimos

El choque fatal tuvo lugar en febrero de 2024 en Villa La Angostura. La condena condicional se aplicó por un acuerdo pleno.

Un hombre responsable del choque fatal en el que murió Gustavo Garro, fue condenado a una pena condicional y no irá a la cárcel. Este beneficio se mantendrá mientras el condenado, que conducía borracho, cumpla con las pautas de conducta, que incluyen su rehabilitación en Alcohólicos Anónimos.

En noviembre de 2025, el fiscal jefe Gastón Ávila acusó al conductor, identificado como "B.C.B" , en una audiencia de formulación de cargos. Planteó que ese día, alrededor de las 6:20 de la mañana, el acusado embistió con el Chevrolet Astra que manejaba a la moto en la que circulaba la víctima, Gustavo Garro. Fue en la esquina de Avenida de los Siete Lagos y Boulevard Quetrihue , y el impacto fue frontal.

Según Ávila, el imputado manejó el auto “de forma imprudente y antirreglamentaria, bajo los efectos del alcohol, con 2.40 gramos por litro de sangre” , precisó el fiscal jefe, graduación que se pudo confirmar tras la intervención de Policía y profesionales de Salud en la escena del siniestro.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió traumatismo de cráneo grave y falleció.

Gentileza La Angostura Digital

Por este motivo, el delito que le atribuyó el fiscal jefe a "B.C.B" fue homicidio culposo calificado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro en sangre, en calidad de autor.

Aunque esta acusación trajo algo de esperanza a la familia de Garro, que esperaban una condena de prisión efectiva, una nueva audiencia que se realizó días atrás en plena feria judicial echó esa ilusión por tierra.

En diálogo con La Angostura Digital, los familiares de la víctima fatal denunciaron que, finalmente, se resolvió que el conductor responsable del siniestro no irá a prisión, bajo el argumento de que “no estaba en sus cinco sentidos” al momento del mismo, una explicación que generó profunda indignación.

“Queremos recordar que Gustavo era un hombre bueno, sano y trabajador. Tenía muchas ganas de vivir”, expresaron con dolor.

Gentileza La Angostura Digital

Los detalles del acuerdo

Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que efectivamente, el imputado no irá a prisión porque se le aplicó una condena de cumplimiento condicional de tres años mediante un acuerdo pleno entre el fiscal jefe, la defensa del imputado y la querella.

Esto quiere decir que el hombre quedará con antecedentes, pero permanecerá en libertad mientras cumpla con una serie de pautas de conducta: como no cometer nuevos delitos, no abusar del consumo de alcohol ni consumir estupefacientes, declarar su domicilio e informar cualquier cambio y someterse al control periódico de Población Judicializada. De no cumplir alguna de estas pautas, podría efectivizarse la pena.

Gustavo ya no podrá ver crecer a su hija, acompañar a su familia ni conocer a sus dos nietos, destacaron sus allegados. “Por culpa de un borracho al volante, todo eso fue arrancado de un momento a otro”, lamentaron. No obstante, informados del acuerdo, los abogados querellantes de la familia prestaron conformidad con el acuerdo pleno.

gaston avila fiscal jefe

Durante la audiencia que se realizó el viernes 16, estuvo presente la viuda de la víctima, quien al ser consultada por Pombo sobre su postura ante la resolución acordada por las partes, manifestó:

"Yo no pensé que iba a pasar esto, yo quiero que vaya preso. Me quitó mi marido, le quitó el padre a mi hija, yo necesito que esté preso. Todo este año él disfrutó su vida, siguió tomando y siguió manejando y nadie hizo nada y ahora me tengo que conformar con esto. Yo estuve internada, casi me muero, pero nadie tampoco pensó en mi hija", dijo entre lágrimas.

A la pena de tres años y las reglas de conducta a cumplir por el mismo plazo, se le sumó una inhabilitación para conducir vehículos por 5 años y la obligación de concurrir a Alcohólicos Anónimos por un año.

Tras escuchar la conformidad de todas las partes, el magistrado interviniente homologó el acuerdo e impuso la condena y pautas acordadas.