Cárceles en Neuquén: el reclamo del Comité contra la Tortura por sobrepoblación y viandas "incomibles"

De forma minuciosa, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes elaboró un informe anual que no deja para nada bien parados a los funcionarios que deben ocuparse de las cárceles y condiciones de encierro en comisarías. No solo insisten en el tema de la sobrepoblación , sino que hay servicios como el de viandas que muestran un gasto innecesario debido a que los presos señalan que son “incomibles” .

“Este Comité considera que es urgente debatir abierta y públicamente, con especialistas en el tema, la creación de un Sistema Penitenciario Provincial del cual esta provincia carece”, concluyeron los integrantes del Comité que, de esta manera, se encargaron de brindar un panorama de la realidad carcelaria a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Ejecución Penal bajo la lupa

El informe presentado este lunes en el Salón de la Memoria de la Legislatura neuquina forma parte del monitoreo que se llevó a cabo en el 2024 de cárceles y comisarías. A lo largo de un documento de casi 200 carillas, el Comité describe una realidad muy preocupante, con múltiples flaquezas y casi ningún factor positivo.

Como en anteriores ocasiones, reiteraron que el problema de la sobrepoblación debe ser resuelto en un corto plazo de tiempo. Remarcaron que “el actual estado de sobrepoblación, sumado a la falta de inversión tanto en políticas públicas de ejecución penal para personas privadas de libertad y así como las liberadas y excarceladas, como en infraestructura básica en unidades de detención y comisarías, ha agravado el incumplimiento de las normas aludidas. Por lo tanto, es imperiosa la planificación y puesta en marcha de un programa que contemple políticas públicas en materia de Ejecución Penal, con el objetivo de mejorar, tanto a corto como a largo plazo, las condiciones de cumplimiento de condenas y las estadías en unidades de detención y comisarías”.

También dedicaron un párrafo a las obras que se están llevando adelante y apuntaron que “resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución del plan de obras proyectado para la construcción de nuevas unidades e incluir en dicho plan a las comisarías de la provincia. Estos programas deben considerar la importancia de las visitas familiares para las personas en contexto de encierro, ya que representan un sostén emocional y permiten preservar los vínculos familiares y sociales. En este sentido, es prioritario que las obras planificadas incluyan espacios específicos para visitas, así como la recuperación de los espacios de visitas íntimas, que han desaparecido debido a la sobrepoblación, en todas las unidades, incluida la Unidad 16 de mujeres”.

Reducidos equipos de Defensa Pública

Respecto del trabajo que le incumbe a la justicia, enfatizaron que “la Defensa Pública, principal organismo judicial que asiste en su derecho de acceso a la justicia a las personas privadas de la libertad en Neuquén, requiere un fortalecimiento de los equipos de las Defensorías de Ejecución Penal. Actualmente, en la primera circunscripción, tres personas están a cargo de estas tareas, lo que resulta insuficiente para atender todas las demandas”.

Por otro lado, en el desarrollo del informe, se hace hincapié en que los presos alojados en las comisarías no hacen nada y no se les ofrecen alternativas laborales, educativas o recreativas. “Como fue indicado en el caso de las comisarías con alcaidías, a las personas privadas de su libertad alojadas en este tipo de espacios el Estado no les garantiza el acceso a ninguna actividad recreativa, laboral ni educativa; y las pocas que se realizan son autogestionadas por los propios detenidos o sus familias. Esto agrava las condiciones de detención y transforma las detenciones prolongadas en un proceso degradante”, precisaron.

Y advirtieron que, producto del ocio, aumentan los incidentes. Destacaron que “si bien el Estado no tiene la obligación de garantizar actividades de este tipo en los casos de prisión preventiva (con procesos todavía no resueltos), esas estadías se convierten en tiempo totalmente ocioso generando con ello un aumento de los niveles de violencia; mientras que, para el caso de las personas con condena, y tal como se señaló, la inexistencia de actividades recreativas, laborales y educativas es lo que les permitiría avanzar en los regímenes de progresividad establecidos en la Ley 24660”.

Evitar "discursos estigmatizantes"

Finalmente, a modo de colofón, recomendaron “a los tres poderes del Estado neuquino trabajar en la creación de leyes y políticas públicas que fomenten la integración social, promuevan la mediación estatal en los conflictos y eviten discursos estigmatizantes y violentos, característicos de nuestra época. Construir una sociedad pacífica es responsabilidad de todos, pero principalmente de quienes fueron elegidos para liderarla”.