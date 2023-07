Casi se matan por un pozo que no pudieron esquivar en Ruta 40

A la ida partieron cerca de las 5 de la madrugada. Entonces tuvieron que sortear la dificultad de la niebla y los sectores con hielo. "Todas las veces que vamos tenemos que esquivar los pozos. Pero ayer se nos hizo tarde, y cuando volvimos a las 20, antes de la subida de Naunanco, nos tragamos un pozo. Era de noche y no lo vimos ", contó.

rueda deformada ruta 40 Así quedaron los neumáticos tras circular por la Ruta 40 hacia el norte provincial.

En diálogo con LMNeuquén, aseveró que se podrían haber matado. "El auto se descontroló. Pensamos que nos dábamos vuelta, fue terrible el impacto", recordó la mujer, de 39 años.

Aseveró que iban tranquilos, en fila india entre cuatro autos, respetando distancias. Así, hasta llegar al pozo que los dejó sin aliento por algunos instantes. "Sabemos que hay que ir con mucha precaución. El asfalto está hecho bolsa. A mi no me gusta viajar por eso, tengo terror a la ruta. Esquivamos todos los pozos, incluso teniendo que invadir a veces el carril contrario, pero con éste no pudimos", manifestó.

De pozos y ruedas deformadas

Estaban a pocos minutos de llegar a Taquimilán, donde vive su padre y corroboraron los daños ocasionados en el vehículos (Fiat Mobi White). Entonces vieron que la rueda se había "panceado" y que la llanta estaban "torcida". La tuvieron que cambiar por la rueda de auxilio.

Comentó que llamaron al seguro del auto, pero por inconvenientes de este tipo no ofrecen cobertura. "Me dicen que hay que reclamarle a Vialidad", acotó Sifuentes.

auto rueda deformada ruta 40

"La ruta está destruida. Esquivás un pozo y agarrás otro, desde que saliís de Naunauco hasta llegar a Las Lajas. Son como dos horas de viaje". Sandra Sifuentes, una "sobreviviente" de la Ruta 40 y los pozos.

reclamo rutas 01.png

La ocurrencia de algunos vecinos

Por la cantidad de baches que presenta la ruta más larga y turística del país, alguna vez vecinos de esta provincia tomaron la decisión de demarcar con pintura amarilla todos los pozos. Fue el caso de dos mujeres, madre e hija, ambas de Loncopué que se cansaron de ver la destrucción de la Ruta 40 y señalizaron en algún momento los pozos ellas mismas.

"Es impresionante la cantidad de pozos, hicimos todo lo que pudimos porque queríamos que queden bien marcados. Nosotros que viajamos seguido ya sabemos pero pienso en la gente que viaja de Caviahue, El Huecú, el turismo, ellos no saben dónde están", comentó en su momento Beatriz Ponce a CN 24/7.

"Muchos han roto gomas, llantas, y no salen dos pesos como para andar cambiándolas", dijo y apuntó directamente contra Vialidad: "Vialidad no se hace cargo, es una vergüenza. Les pido que se pongan una mano en el corazón, no solo esta ruta, sino también las rutas a Neuquén, San Martín de los Andes".