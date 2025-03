Cayeron en un canal, abandonaron el auto y se fueron

Se presume, por el abandono del vehículo, que el conductor pudo estar en infracción. Sin embargo, no está confirmado porque no se lo encontró en el lugar del incidente vial, ni en las inmediaciones. La Policía confirmó que no hubo atención de personas heridas por un accidente vial, por lo que se estima que el conductor y potenciales pasajeros no sufrieron lesiones.