Centenario: conductor chocó a un motociclista y se dio a la fuga

Bomberos voluntarios, personal del hospital Natalio Burd y efectivos policiales de Tránsito fueron los que intervinieron y asistieron a la víctima, quien había sufrido algunas lesiones y por ello lo trasladaron al hospital local para ser revisado exhaustivamente. La moto fue trasladada al Destacamento de Villa Obrera.

No obstante, se supo que el joven motociclista estaba consciente al momento de su traslado y manifestó a las autoridades que quien iba en el Gol cruzó sin mirar y no respetó la derecha, por lo que no pudo evitar el impacto al arribar a la intersección. Sus familiares pidieron a través de las redes sociales que se presente para poder realizar la presentación ante el seguro.

La Policía ya abrió una investigación al respecto y se encuentra en busca de cámaras en el sector que puedan aportar detalles de la secuencia.