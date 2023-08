Chocó contra un auto estacionado y siguió su marcha

Efectivos de Comisaría Quinta se acercaron al lugar del siniestro vial, donde entrevistaron a la familia damnificada y montaron un operativo en procura del otro vehículo. Fue así, que a pocas cuadras, en calle Almirante Brown, lograron ubicarlo y constatar que una mujer lo conducía. La conductora y familiares que la acompañaban adujeron que ella se "abatató" y que por eso siguió transitando hasta detenerse.

Al lugar también acudió personal médico del hospital Natalio Burd teniendo en cuenta que viajaba un niño en la parte delantera del C4 y había sufrido golpes. Los médicos que lo asistieron constataron que no sufrió heridas de gravedad que requirieran su traslado al centro de salud.

Por su parte, la conductora fue sometida al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Se supo que si bien contaba con la documentación correspondiente para circular, fue multada por personal policial de Tránsito por no llevar al niño en una silla para bebés. No se procedió al secuestro del auto, ya que al no haber personas heridas, los dueños de los vehículos intercambiaron los datos del seguro y se retiraron.