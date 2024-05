Cipolletti: pasó en rojo, atropelló a un estudiante, se fugó y no pasó ni un día preso

El imprudente conductor que provocó un siniestro alarmante en pleno centro de Cipolletti, al ignorar un semáforo en rojo no pasó ni un día preso. A pesar de que se fugó, el fiscal Oscar Cid no requirió ni la formulación de cargos ni la prisión preventiva. La causa, literalmente, quedó en stand by. El estudiante se salvó de milagro y todo quedó registrado en un video.