Cliente furioso atacó a dos empleados con una barreta y generó destrozos en un comercio

"Es un cliente que viene a comprar más o menos seguido, un mecánico, que vino a hacer un reclamo por un producto que se le había vendido hace un par de semanas , reclamo por el cual no tenía razón de ninguna forma. Previo a esto, habíamos hablado por teléfono en un tono cordial, no llegamos a un acuerdo y él había dicho que iba a hacer una denuncia en Defensa al Consumidor, con lo cual yo estuve de acuerdo porque entiendo que la razón la teníamos nosotros", contó el comerciante sobre cómo inició el conflicto.

No obstante, el comprador decidió insistir en su postura esta semana y lo hizo de la peor manera.

"(El jueves) entró, saludó a los chicos cordialmente y sin mediar discusión ni nada, salió, fue hasta el auto, agarró una barreta de un metro y empezó a repartir fierrazos para todos lados", contó Joaquín, aún estupefacto tras el hecho.

En su arrebato de furia, el comprador rompió dos monitores que utilizaban los trabajadores del local y unos acrílicos que separan los escritorios. "Más que hacer daño material, lo que quería hacer era golpear a los chicos que trabajan en el negocio y que trabajan atrás de los monitores", sostuvo el comerciante.

Aunque no logró darles directamente con el arma improvisada, el agresor logró lastimarlos ya que uno de ello recibió golpes y cortes en el rostro por los plásticos que volaron, y el segundo empleado sufrió un golpe en la espalda. Afortunadamente, no resultaron heridos de gravedad, pero el temor no se los saca nadie.

En ese momento también había un cliente presente, quien salió corriendo al ver al otro cliente enardecido.

En este sentido, Joaquín relató el miedo con el que se trabaja desde la agresión, ya que "esta persona anda así por la calle y está loca, con un nivel de agresividad bastante importante". Incluso, confió que tras retirarse "volvió a mandar un audio de WhatsApp amenazando con que hoy iba a volver".

Por esto, el comerciante ya realizó la denuncia y avisó también a la Policía sobre la nueva amenaza para poder estar protegidos y evitar un nuevo altercado.

Lamentablemente, las cámaras del local estaban en reparación y por ello no hay registro de la violenta secuencia.

La Policía ya investiga el hecho y se espera que se le impongan medidas de restricción en breve al agresor.