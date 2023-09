Comenzó el jury contra un defensor público por violencia de género

sandra gonzalez taboada.JPG

La primera en tomar la palabra fue la fiscal jefe Sandra González Taboada, quien le atribuyó a Cassano el mal desempeño por un hecho de violencia de género que ocurrió el 7 de septiembre del 2019. "Cassano faltó reiteradamente a sus deberes de funcionario judicial", sentenció la fiscal

El hecho en cuestión habría ocurrido a principios de septiembre de ese año, cuando el hombre concurrió a la casa de su ex pareja, le recriminó algunas cosas y rompió la puerta de ingreso de una patada, para ingresar por la fuerza a la casa. Por esta situación, tuvo que intervenir personal policial y la mujer radicó la denuncia correspondiente. Tras ello, se le atribuye haber cometido más intimidaciones e incumplimientos a restricciones de acercamiento, por lo que se le terminó iniciando un sumario interno ese mismo año.

laura giuliani.JPG

A continuación hizo su alegato la defensora oficial Laura Giuliani y luego, hizo uso de la palabra el propio acusado, Javier Cassano. El mismo negó haber ejercido violencia de género, minimizó los hechos y sostuvo que se trató de varios malentendidos, así como se refirió a que fue un hecho de su vida privada. Incluso apuntó contra la fiscal de San Martín de los Andes al decir que lo odia y quiere fuera del Poder Judicial.

Adelantó que si su ex pareja, la denunciante y que declarará este martes, refiere como él sostiene que fue todo un hecho de salud de ella y que no le dieron una respuesta adecuada. "Si mañana vuelve a decir lo que siempre dijo que se trató de un tema de salud, que ella no quería las medidas cautelares y que se encontró frente a su situación de salud, una respuesta que no era la adecuada, sus dichos permitirán fulminar esta acusación en mi contra y darle el desenlace feliz que siempre hemos deseado desde un primer momento", sostuvo Cassano.