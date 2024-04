¿Cómo sigue la mujer atropellada sobre la Autovía Norte?

En principio, se desconoce si hubo algún motivo en particular que llevó al accidente, aunque el efectivo mencionó que en ese sector no hay iluminación y es un horario muy transitado, por lo que se estima que la conductora no se percató de la víctima que cruzaba y quizás esta última tampoco calculó bien el momento de su paso.

Autovía Norte- Rulo- Noche Omar Novoa

Afortunadamente, la peatón se encontraba consciente al momento de la llegada del personal del SIEN y podía dialogar con naturalidad con los médicos. No obstante, dadas las circunstancias, se la trasladó al Hospital Regional Castro Rendón, donde se la monitoreó por algunas horas y se la sometió a diversos estudios para analizar si podía haber escondido algo que debiera tratarse, dado que la víctima manifestaba haber sufrido un fuerte golpe en su cabeza.

Sin embargo, este miércoles, ante la consulta de LMN, Torres confirmó que, afortunadamente, todo quedó en un susto. "La señora fue dada de alta, con lesiones leves, con una sutura en su cuero cabelludo".

Por otro lado, durante la intervención, el personal policial de Tránsito Neuquén constató que la conductora del Ford contaba con toda su documentación y del vehículo en regla. La mujer y sus hijos estaban "muy conmocionados" por el hecho, por lo que se convocó a un familiar para acompañarla a ella y los niños al retirarse del lugar.

Un conductor chocó contra un poste de luz

El jueves, los oficiales de Tránsito estuvieron bastante ocupados. Alrededor de las 7, debieron intervenir primero en otro siniestro luego de que un conductor protagonizó un fuerte choque en la intersección de calles Antártida Argentina y Gobernador Denis y terminó incrustado sobre un poste. De milagro no destruyó el frente de una panadería del barrio.

Según informaron algunos testigos a LU5, el siniestro se dio a las 7:15 de la mañana, cuando el conductor de un Peugeot 208 color negro perdió el control del auto, por razones que se investigan, y se fue hacia la vereda de la panadería Dominga, ubicada sobre la intersección. El hombre circulaba, presuntamente, a alta velocidad.

Accidente Antartida Argentina y Denis.jpg Claudio Espinoza

Tras subirse a la vereda, el auto terminó frenando al colisionar con un poste de luz de hormigón, que quedó incrustado a la mitad de la parrilla del vehículo. Su conductor, producto del impacto, terminó inconsciente.

Policía confirmó que Bomberos y el SIEN colaboraron en extraer a la víctima del auto y trasladarla de inmediato al Hospital Heller. Dado que no se conocía el detalle de sus lesiones, se priorizó su pronto traslado para asistirlo y someterlo a estudios, por lo que el personal de Tránsito, que arribó minutos más tarde, no pudo someterlo al test de alcoholemia.