Conmoción en Fernández Oro: jóvenes organizan peleas por Instagram

Dos violentos incidentes volvieron a generar inquietud en la ciudad del Alto Valle. En otro episodio, hubo un herido de bala.

La Policía de Fernández Oro debió intervenir en dos enfrentamientos entre jóvenes registrados el martes por la noche.

Pocas horas después de que la cúpula de la Policía visitara Fernández Oro , donde vecinos reclaman frenar la ola de hechos delictivos incrementada en las últimas semanas, dos violentos incidentes ocurridos en pleno centro y casi al mismo tiempo y que tuvieron a jóvenes y menores como protagonistas, volvieron a conmocionar a la comunidad.

Como resultado, hay un herido de bala en un pie y otro con dolencias en un oído , por lo que había sido internado en el hospital de Cipolletti para efectuarle estudios médicos de mayor complejidad.

Ambos episodios se produjeron el martes alrededor de las 21, informó el comisario Miguel Elifonso, jefe de la Comisaría 26.

Uno fue en la calle Chile casi Roca, donde se desató un enfrentamiento a golpes entre dos grupos de jóvenes, en su mayoría conocidos por sus andanzas y con antecedentes judiciales.

Roca y Chile Fernandez Oro

La pelea, cuyo origen presumen que está en antiguas enemistades, escaló en gravedad cuando uno de ellos que se movilizaba en una moto extrajo un arma de fuego y disparó hiriendo en el pie a uno de sus adversarios.

El disparo enfureció a familiares de la víctima, que viven en inmediaciones de esa esquina, quienes corrieron al pistolero y lo derribaron del vehículo, para luego darle una andanada de piñas y patadas.

Una ambulancia llevó el baleado al hospital, mientras que el agresor fue trasladado a la Comisaría, donde manifestó padecer fuertes dolores en un oído. Por ese motivo lo llevaron al hospital cipoleño, donde le diagnosticaron posibles hemorragias internas, por lo que requirieron otros exámenes más profundos.

Se destacó que entre los participantes de la gresca hay jóvenes involucrados en causas delictivas y que fueron objetos de allanamientos efectuados semanas atrás.

Pelea organizada por Instagram

Casi al mismo tiempo, en la plaza María Elena Walsh, ubicada a unos cien metros del lugar del incidente anterior, dos grupos de adolescentes se trenzaron en una feroz pelea.

Un móvil policial que llevaba demorado al autor del disparo observó el enfrentamiento, por lo que requirieron la intervención de otros efectivos que recorrían las inmediaciones.

Los uniformados fueron al lugar y tras dispersar la refriega demoraron a siete jóvenes, que resultaron tener entre 15 y 17 años.

policia rio negro operaitvo generica -VALIDA 1200-

El comisario Elifonso precisó que también son dos facciones de adolescentes residentes en distintos barrios de la ciudad. Según pudieron reconstruir, se habían citado a pelear en el espacio verde a través de las redes sociales.

Por tratarse de menores de edad le dieron intervención a la Senaf -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-. Además la policía conversó con los padres y madres para que intercedan con el fin de pacificar el estado de hostilidad.

Temor e indignación de vecinos

Los enfrentamientos generaron un fuerte malestar de vecinos de Fernández Oro, quienes volcaron sus quejas y temores en las redes sociales.

"Batalla campal y lo más triste que son todos niños de 15 años", lamentó Natalia.

"Que pasó con Fernández Oro, mi querido pueblo tan tranquilo, de gente buena y laburante. No permitan que se acabe eso, tan lindo de poder caminar tranquilos", agregó Silvina.

Mientras que otro vecinos fue más crudo y aseveró que "Son chorros los que viven en esa esquina" y enfatizó que "es un aguantadero de ratas y lacras" que se sabe que "son delincuentes".