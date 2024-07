"Dame todo o te mato": el dramático relato de una vecina víctima de un robo en el barrio Z1 de Neuquén

Todo sucedió alrededor de las 11, cuando la vecina volvía caminando a su casa por la calle que divide los barrios Z1 y Cuenca XV. “En eso sale un joven del zanjón con un arma, me apunta y me dice: ‘Dame todo o te mato’ y me tironea” , relató la víctima sobre el grave hecho en declaraciones radiales.

Entonces, explicó que cayó al piso de un empujón y comenzó un forcejeo con el ladrón, quien le propinó golpes, que le provocaron una herida cortante en la boca.

“No le podía ver la cara y yo sujetaba el bolso. Todo el tiempo me decía: ‘Te mato, te mato’ y me apuntaba con un arma”, resaltó la damnificada y agregó: “Me arrastró como unos cinco, seis metros. Me golpeó la cara, tengo todos los pies lastimados, toda rastrillada y la boca lastimada del golpe que me dio”.

Por otra parte, señaló que no pudo identificar al delincuente ya que “tenía toda la cara tapada” y que “solamente se le veían los ojos”.

patrullero neuquen.jpeg

Una pareja ayudó a frenar el robo

En medio del asalto, la vecina indicó que una pareja que estaba transitando en auto por el lugar la ayudó a ahuyentar al ladrón. “Gracias a Dios apareció una pareja, que vio toda la secuencia. Pararon en un auto y el joven lo corrió al delincuente, que largó la cartera en el zanjón y se metió a su domicilio”, mencionó y refirió que el autor del robo, casualmente, vive frente adonde cometió el robo.

“Él vive al frente de lo que es el barrio Z1, lo que son las tomas que dan frente al zanjón. En eso llega la Policía y vio donde se metió”, agregó y mencionó que dicha vivienda está ubicada en el barrio Cuenca XV.

Al respecto, la mujer informó que ya realizó la denuncia por el asalto y que espera que las autoridades tomen medidas al respecto. “Espero que hagan algo porque así cómo este joven me lo hizo a mí, puede hacérselo a cualquier otra persona que pase por ahí”, reclamó.

Asimismo, señaló que cree que el joven puede ser el mismo que protagonizó otros robos junto a más personas a vecinos del sector.

A bordo de una moto robada intentó escapar de la Policía en el oeste de Neuquén

Dos semanas atrás, un hombre fue demorado en el oeste de Neuquén por la Policía luego de que presuntamente intentara cometer un robo en una vivienda del oeste de la ciudad. Además, otro sujeto que lo acompañaba logró escapar de los efectivos. Luego de la identificación, se supo que la moto en que viajaban había sido robada unos días atrás.

Robo de Moto en Neuquén.png

Todo inició pasadas las 10, cuando el Centro de Monitoreo Urbano alertó sobre "dos sujetos encapuchados con actitud sospechosa" que rondaban por los barrios Gran Neuquén y San Lorenzo a bordo de una moto Rousser 125 cc. En ese escenario, el personal dio aviso a efectivos de la Comisaría 18, quienes comenzaron un patrullaje motorizado por distintos sectores.

Luego de unos minutos, los uniformados divisaron sobre calles Pérez Novella y Néstor Barros a los apuntados, quienes al ver la presencia policial escaparon rápidamente. Sin embargo, los policías lograron frenar la moto después de unas cuadras y pudieron demorar al conductor, mientras que el acompañante se escabulló entre los patios de las viviendas del sector.

Luego de la identificación del sujeto, la Policía indicó que a través de los sistemas informáticos se verificó que la moto tenía un pedido de secuestro por un robo ocurrido días atrás en jurisdicción de la Comisaría 12 de Valentina Norte.

Como resultado del procedimiento, el demorado, de unos 28 años, fue trasladado a la unidad junto con la moto, donde se informó que “quedó a disposición de la Fiscalía interviniente”.