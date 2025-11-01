Delincuente con antecedentes fue detenido armado y con droga tras una discusión de tránsito

El delincuente cursaba una condena de prisión condicional impuesta hace pocos meses, por lo que ahora le corresponderá cumplir prisión efectiva por los nuevos hechos.

Un delincuente con antecedentes quedó detenido tras protagonizar una discusión de tránsito en Añelo y amenazar a punta de revólver a dos personas. La Policía inició una persecución, lo aprehendió y le secuestró dosis de cocaína listas para la venta, dinero en efectivo y el arma.

Según pudo saber LM Neuquén, todo ocurrió el pasado domingo 26 de octubre cerca del mediodía, cuando el imputado -identificado como "A.D.W" - transitaba por las calles de Añelo a bordo de su moto y tuvo una discusión con otras dos personas.

De acuerdo a la teoría que presentaron la fiscal Eugenia Titanti y la asistente letrada Noelia Stillger en la audiencia de formulación de cargos, en la intersección de calles 1 y 18 de la localidad petrolera, el imputado se cruzó con otras dos personas que circulaban en una camioneta, cuyo conductor al parecer realizó una maniobra imprudente. Así al menos lo consideró el hoy acusado, quien tras ello, se puso a la par de la camioneta e insultó al conductor y a su acompañante por su accionar al volante.

En esas circunstancias, sacó un revólver de entre su ropa, les apuntó a ambos y les dijo que los mataría.

Las víctimas rápidamente se alejaron del violento y, al ver un patrullero en las inmediaciones, se acercaron a dar aviso a los efectivos de lo ocurrido, temiendo por sus vidas.

Para cuando los efectivos salieron en su procura, el imputado ya se alejaba a toda velocidad. La persecución se extendió por varias calles, hasta que el agresor llegó al patio de su domicilio, al cual ingresó a gran velocidad en un intento de meterse a la vivienda, aunque no tuvo éxito. Fue aprehendido allí mismo por los efectivos.

No se rindió y, para evitar su detención, también forcejeó duramente con los policías, a quienes agredió con golpes de puño y patadas.

Armado, con droga y antecedentes

Finalmente, se logró reducirlo y detenerlo. Al momento de revisar sus pertenencias, se encontró dentro de un morral que llevaba colgado de su hombro unos 268 mil pesos -compuestos de principalmente billetes de $1000-, ocho envoltorios de nylon de color naranja y uno blanco, todos en su interior con cocaína dosificada y lista para la venta, haciendo un peso total de 28 gramos.

Por último, se encontró también un arma de fuego tipo revólver calibre 22, apto para el disparo y con cartuchos en su recámara. Además, en la vivienda del agresor, se secuestró también una balanza de precisión.

Por todo esto, la fiscalía acusó a "A.D.W" como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación de arma sin la debida autorizacion, amenazas agravadas por el uso de arma y resistencia a la autoridad, todo en concurso real.

Asimismo, Titanti requirió la imposición de una prisión preventiva por seis meses al hombre para cautelar los riesgos procesales. Entre los fundamentos, destacó la alta pena en expectativa, los antecedentes penales del imputado —quien fue declarado rebelde en dos oportunidades en el marco de otros legajos y cursaba una prisión condicional de siete meses impuesta en agosto de este año— y la violencia desplegada al momento de su aprehensión. Además, señaló que las víctimas y testigos residen en la misma localidad, lo que incrementa el riesgo de entorpecer la investigación.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita avaló la acusación y dispuso que la prisión preventiva se cumpla por el término de cuatro meses, mismo plazo fijado para el desarrollo de la investigación.