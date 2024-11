Descubren que una enfermera del hospital vendía medicamentos y vacunas

Según indicó a LMNeuquén la segunda jefa de la Comisaría 24, Yanina Mardones , la maniobra que hacía la mujer allanada para robar los medicamentos e insumos de salud sería facilitada por su calidad de enfermera visitadora rural con lo cual armaba una mochila con los insumos para la visita. Sin embargo, Mardones señaló que lo secuestrado no se corresponde con una actividad regular: "No estaba en una mochila, sino que encontramos muchísimo y en distintos lugares de su domicilio".

La Comisaría 24 de Chos Malal junto a la fiscalía continúan investigando.

La denuncia que deschavó a la enfermera

La enfermera, que según los vecinos reside hace dos años en Taquimilán, visitó Las Lajas y en el ámbito familiar conoció a una mujer que se interesó por su servicio: "Es una señora que era conocida casual de la enfermera que hacía la maniobra. Ella le consultó si podía conseguirle una receta para conseguir vacunas contra el HPV y la enfermera le dijo que era complicado, pero le dio a entender que podía hacerlo a mitad de costo", detalló Mardones.

Finalmente, la maniobra de comercialización ilegal se concretó en un nuevo viaje de la enfermera a aquella localidad del este de la provincia de Neuquén, donde además de venderle la vacuna del HPV, le aplicó una dosis. "Esta señora tiene conocido a alguien en el sistema de salud, le hizo el comentario y a partir de ahí se inicia el hilo de la investigación", señaló Mardones y agregó que los referentes de salud de Las Lajas alertaron a los de Chos Malal, quienes hicieron la denuncia.

Desde la recepción de la denuncia por la maniobra de ventas de medicamentos, el pasado lunes se dio intervención a la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial de Chos Malal y se realizaron varias diligencias a partir de las cuales recabaron elementos suficientes para solicitar la orden de allanamiento.

WhatsApp Image 2024-11-13 at 11.45.40 AM (1).jpeg El allanamiento se realizó en el domicilio de la enfermera que vendió y aplicó una dosis de la vacuna del HPV a una señora de Las Lajas.

Por su parte, hasta el momento la policía no pudo notificar e identificar a la enfermera porque estaría fuera de la provincia. En cuanto a la participación de más personas en el delito, la fuente consultada dijo a LMNeuquén: "Seguramente habrá mucho más por investigar, la enfermera depende del hospital de Chos Malal, y en Taquimilán se conocen todos, según vecinos estaría residiendo desde hace aproximadamente dos años y tiene alrededor de 60 años".

El allanamiento

Una vez que la investigación a partir de la denuncia por venta ilegal de medicamentos constató que la enfermera implicada tiene domicilio en una vivienda que se le había asignado por ser trabajadora del Hospital de Chos Malal, se autorizó el allanamiento. El operativo inició pasado el mediodía, alrededor de las 13.30 por personal de la Comisaría 24 junto con personal de la División Criminalística que depende de la División de Seguridad de Chos Malal.

Los resultados fueron positivos: se obtuvieron medicamentos en distintas presentaciones, blíster, pastillas, ampollas de vidrio, otras en frascos, también había cantidades significativas medicación, insumos para inyectables. "Más de 50 blisters, jeringas y agujas estamos hablando de arriba de 300 unidades, ampollas me atrevería a decir más de 150, era muchísimo", precisó Mardones.

Además, señaló que llamativamente los elementos robados no estaban ocultos, sino que estaban depositados en distintos lugares de la casa: "No nos costó encontrarlos, había muchísimas cantidades en un mueble del comedor a la vista y en los placard de las habitaciones, dentro de cajas y bolsas".

Hospital-Chos-Malal

La enfermera allanada no se encontraba en el domicilio, pero según la sub comisaria, no hay indicios de que haya sido premeditado, sino una casualidad teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó entre que tomaron conocimiento del hecho y las medidas judiciales. "Por lo que manifestó una vecina, la enfermera estaría de viaje, más tarde se hicieron presentes en el domicilio familiares de la señora que estaban sorprendidos", indicó Mardones.

Al cabo de cinco horas la diligencia realizada en presencia de un testigo se dio por finalizada. Según fuentes consultadas hay elementos suficientes para proceder a la formulación de cargos porque no es medicación registrada de manera formal, y además se parte de la base de que no estaba preservada en las condiciones adecuadas.

En cuanto a la situación de la señora que le compró la dosis y la aplicación de la vacuna de HPV, la segunda jefa de la Comisaría 24 manifestó que por ahora su condición es solo la de facilitar el conocimiento del hecho.