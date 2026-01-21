Desesperada búsqueda de una mujer de Neuquén vista por última vez en Cipolletti

A partir de la denuncia de un familiar por la desesperada búsqueda de una mujer, la Policía de Río Negro solicitó a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación. Se trata de Mercedes Ailén Sandoval , de 34 años, quien fue vista por última vez en la ciudad de Cipolletti.

"Pedimos difundir la última foto que se tiene de ella ", indicó el comisario Leonardo Barra, jefe de la Unidad 32, a LM Neuquén, quien informó que la denuncia y solicitud de ubicación y paradero fue realizada por la madre de la joven en el destacamento 114°. Luego, se derivó a esta unidad porque fue vista por última vez en lo de un amigo en aquel barrio.

Al respecto de sus características físicas, la búsqueda se orienta con la siguiente descripción: robusta, tez blanca, de 1,55 de altura, pelo ondulado largo, ojos color marrón oscuro, una cicatriz en el abdomen y cicatrices en las muñecas . Así mismo, indicaron que la joven estaba en tratamiento psicológico . A partir de ahí se activaron los protocolos y medios posibles para encontrarla.

desesperada busqueda

Preocupación por el paradero de una joven de Neuquén

El contexto familiar estaba atravesando un momento de complicaciones, explicó el comisario, por lo que mantenía distanciamiento entre la joven buscada y su madre.

"Hubo una diferencia con los abuelos, ella le estaba cuidando la casa ubicada en 30 de mayo mientras estaban de viaje en Chile, pero a raíz de la discusión se vino para Cipolletti", afirmó el comisario y agregó que, de los datos recabados, este martes a las 7 de la tarde fue la última vez que se la vio junto a un amigo llamado Gabriel.

Además, Barra brindó otro detalle. La joven había manejado el auto de sus tíos sin permiso hasta que estacionó en una playa de estacionamiento y se capturaron las últimas imágenes de ella. En las fotos al registro de una cámara de seguridad, se la distingue con auriculares conectados al celular, vestida con una musculosa negra, calzas negras, el pelo atado en un rodete y zapatillas oscuras con puntera blanca. Luego, dejó abandonado el auto que fue restablecido a sus tíos y apagó su celular.