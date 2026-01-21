Intentó matar a un joven y ahora amenazó a un familiar: la justicia le quitó la domiciliaria

El juez le lanzó una dura advertencia durante la última audiencia en San Martín de los Andes, donde le ordenó la prisión preventiva.

El hecho se investiga en San Martín de los Andes

Un joven de San Martín de los Andes , acusado de intentar matar a otro , volvió tras las rejas tras lanzar amenazas contra un familiar que lo había recibido en su casa para cumplir una prisión domiciliaria. La defensa ya busca otro domicilio apto.

Por pedido del fiscal del caso, Hernán Scordo, se modificó la prisión domiciliaria de "N.A.R." , el joven imputado por intentar asesinar a otro a puñaladas en una plaza: se le impuso prisión preventiva, medida que empezó a cumplir en una comisaría.

Durante una audiencia realizada el martes, el fiscal planteó los motivos por los cuales requirió el cambio de la medida cautelar: explicó que el 19 de enero, mientras "N.A.R." cumplía el arresto en la casa de un familiar, efectivos policiales acudieron a controlar el cumplimiento de la medida al mediodía. La dueña de la casa informó a los agentes que había tenido inconvenientes con el acusado y que este la había amenazado. Por esa razón, solicitó que lo retiraran de la vivienda.

policia san martin de los andes El joven asesinado en San Martín de los Andes durante Año Nuevo tenía 25 años y vivía junto a su familia en barrio Chacra 32.

Ante esta situación, el fiscal dispuso que el personal policial entrevistara a la mujer y, posteriormente, ordenó la detención del imputado.

En la audiencia, Scordo afirmó que el acusado “ya no tiene un domicilio donde cumplir la medida: la dueña de la casa fue muy clara respecto a que no quiere que él regrese a esa vivienda”. Asimismo, puntualizó que la prisión preventiva “es la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales que están vigentes”.

Por ello, el fiscal requirió que se mantenga la medida de prisión preventiva hasta la finalización de la investigación, prevista para el 21 de febrero.

Además, el fiscal recordó que semanas atrás el acusado ya había incumplido la prisión domiciliaria. Si bien el Ministerio Público Fiscal solicitó en ese momento la prisión preventiva, el pedido no fue avalado por el juez de garantías que evaluó la situación en dicha instancia.

En la audiencia del martes, la defensora del acusado prestó consentimiento para la modificación de la medida. No obstante, adelantó que trabajará en los próximos días para conseguir un nuevo domicilio donde el imputado pueda retomar la modalidad domiciliaria.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Egea, avaló la modificación y fijó la prisión preventiva en una comisaría.

“Todo el tiempo usted está pateando penales en contra de su arco; nadie lo va a poder ayudar si usted no se ayuda”, le advirtió el magistrado al imputado.

El hecho

De acuerdo con la investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre, alrededor de la 1 de la madrugada, en las inmediaciones de la plaza Centenario, entre las calles Coronel Díaz y San Martín.

El origen fue una discusión entre el imputado, de 18 años, y otro joven de 19, luego de que este último le reclamara por la falta de un teléfono celular. El acusado sacó una cuchilla, blandió el arma y lesionó a la víctima en la zona del abdomen primero y, luego, en la espalda mientras intentaba huir.

El ataque se realizó con "la intención de causarle la muerte", consideró el fiscal. Como consecuencia, el joven víctima sufrió heridas de gravedad y el "resultado fatal no se consumó gracias a la actuación del personal del Hospital Ramón Carrillo, donde la víctima fue sometida a dos cirugías de urgencia", detalló Scordo.

El delito atribuido fue homicidio simple en grado de tentativa.

Al inicio del proceso, el fiscal había pedido la prisión preventiva, pero una jueza de garantías dispuso la modalidad domiciliaria.