Alerta meteorológica por tormentas y granizo en Neuquén: los sectores que se verán más afectados

Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones ante el pronóstico anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional para toda la provincia esta semana.

Se espera la formación de tormentas aisladas en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes tormentas que rige para esta semana en la provincia de Neuquén . Ante esta situación, desde el área de Defensa Civil emitieron una serie de recomendaciones para que los neuquinos tomen precauciones ante la inestabilidad que provocará lluvias y posible caída de granizo en la región.

El titular de la cartera, Carloz Cruz , explicó que ayer martes “tuvimos caída de granizo y lluvias de variada intensidad, con aumento de viento entre 60 a 70 kilómetros en cercanías de Rincón de los Sauces y áreas petroleras”. Además, aseguró que para este miércoles se espera una “inestabilidad marcada en todo lo que es el corredor de la ruta 237 desde Villa El Chocón, Picún Leufú, hacia sectores cercanos de Arroyito”.

"Toda la franja hacia Plaza Huincul, Cutral Co, puede tener algo de inestabilidad con formación de tormentas aisladas".

Desde el área, advirtieron que las tormentas son fuertes con lluvias poco convencionales. La principal característica de las mismas es que su origen es esporádico y con mucha caída de agua en poco tiempo. Asimismo, este fenómeno incluye la caída de granizo y una importante actividad eléctrica.

lluvia El organismo emitió además en las últimas horas, una amarilla de nivel amarillo.

"Nos pone en una situación de monitoreo constante a través del Sistema Provincial de Manejo del Fuego por posibles incendios", destacó Cruz.

Para los días siguientes: jueves, viernes, sábado y domingo, se espera un marcado ascenso de la temperatura con presencia de inestabilidad. Continúan las posibilidades de formación de tormentas en gran parte de Neuquén.

Las principales zonas afectadas serán la zona Norte, sectores de Vaca Muerta, Confluencia, Comarca Petrolera, así como también en sectores cercanos a Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia y Picún Leufú.

Calor. Ruta. Viaje El calor extremo complica los viajes en la ruta, por eso hay que estar preparados para enfrentarlo con precauciones.

Recomendaciones

Ante la alerta, desde Defensa Civil recomiendan mantenerse informados por las vías oficiales “del servicio meteorológico como a través de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para el estado de las rutas”.

Además, es importante extremar los cuidados a la hora de circular:

Conductor con un vehículo en condiciones

Avisar a familiares sobre el recorrido

Contar con ropa adecuada a la temporada

Mantener luces encendidas

Respetar las velocidades permitidas

Obedecer las indicaciones de Seguridad Vial y la policía.

Las autoridades provinciales recuerdan también que “está terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no habilitados; para eso se debe consultar en cada municipio en Fauna o el Sistema Provincial de Manejo del Fuego”.

Las multas por incendios forestales tienen costos que van desde los $1,7 millones a $1.700 millones, equivalentes a 1.000 a 1.000.000 de litros de gasoil ultradiesel. La graduación de las sanciones dependerá de los antecedentes, el área afectada, la colaboración del infractor y otras variables