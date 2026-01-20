Gatilló dos veces y la bala no salió: lo allanaron y además del arma, se encontraron con otros delitos

El allanamiento tuvo lugar en la localidad de Zapala tras la denuncia de un joven que dijo ser atacado por el delincuente.

Este lunes, personal policial de la Comisaria 48 realizó un allanamiento en una vivienda en la localidad de Zapala en el marco de una causa iniciada por amenazas con arma de fuego. Tras el operativo, que se concretó en horas de la tarde, se logró el secuestro de un arma, municiones de distintos calibres y una plantación de marihuana .

La investigación se inició a partir de la denuncia judicial de un joven de 29 años que fue atacado por un individuo que accionó el gatillo de un arma en dos oportunidades , afortunadamente sin que se produjeran disparos. En sus declaraciones, el denunciante manifestó que “un hombre habría ido hasta su domicilio y disparó dos veces una pistola, sin producir detonaciones”.

Tras conocer la causa, la Fiscal Dra. Laura Pizzipaulo , tomó intervención y solicitó una orden de allanamiento en la casa del denunciado . La medida fue autorizada por el Juez de Garantías Dr. Ignacio Pombo.

Una vez en el lugar, la policía se encontró con la dueña del inmueble, una mujer de 32 años, que fue notificada del hecho, luego se procedió al operativo. Durante las tareas, en una de las habitaciones principales, se halló un arma de fuego calibre 22 largo junto a diversas municiones, entre ellas cartuchos calibre 22, 32, 38 y 9 milímetros.

drogas secuestradas zapala 3

Además, los efectivos descubrieron la presencia de ocho plantas de cannabis sativa, dividas entre el interior y exterior de la vivienda. Rápidamente, se dio intervención a la División Antinarcóticos, quienes continuaron con las actuaciones conforme a lo establecido en la Ley Nacional 23.737.

En el lugar investigado se hizo presente también la fiscal Pizzipaulo, quien habilitó el secuestro de todo el material hallado durante la requisa. La causa quedó ahora en manos de la justicia para continuar con el proceso investigativo.

Amenazaba a quienes iban al río y tenía un arsenal de armas de fuego

Un allanamiento realizado en la localidad de Vista Alegre terminó con el secuestro de armas de fuego y una importante cantidad de municiones, en el marco de una investigación por amenazas agravadas. La causa se inició tras reiteradas denuncias de vecinos que aseguraron haber sido intimidados cuando intentaban acceder al río Neuquén, en un sector muy frecuentado por residentes de la zona.

Allanamiento Vista Alegre

El procedimiento se llevó adelante en un sector de chacras, con intervención de personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, efectivos de la Comisaría Quinta y de la Comisaría 49°, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Durante el operativo, los policías identificaron a una mujer de 61 años y a un hombre de 35, quienes serían los presuntos autores de las amenazas denunciadas. Ambos quedaron vinculados a la causa y a disposición de la Justicia, mientras continúa el avance de la investigación.

En el lugar se procedió al secuestro de dos armas de fuego. Una de ellas es una escopeta que contaba con mira y linterna incorporada, y la otra un revólver calibre 32. Además, se incautó una importante cantidad de municiones y elementos balísticos considerados de interés para la causa.