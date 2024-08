Destrozaron un cajero automático en un intento de robo de barrio Confluencia

Delincuentes quisieron robar un cajero automático del banco Macro en Confluencia. Si bien no lograron acceder al dinero, lo dejaron totalmente destruido y luego huyeron. El departamento de Delitos realiza allanamientos en busca de los presuntos autores.

El hecho ocurrió el pasado 22 en horas de la madrugada en el cajero que se encuentra en Perticone y Chubut, donde hay una sucursal del Banco Macro. El robo no prosperó porque acceder al dinero de un cajero no es tarea sencilla y además se cuenta con un sistema de alarmas que no se activaron en este caso por una serie de desperfectos.