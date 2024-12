Desvalijaron a un conocido comerciante neuquino: "Se llevaron dos autos, 50 kilos de carne y hasta el papel higiénico"

SFP Barrio Jardines del Rey Robo a Lastreto (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, agregó que no descarta mudarse luego del traumático siniestro, que ve repetirse en sus conocidos y afectos: "Hace 56 años que vivo en Neuquén, tengo la gracia de que me haya ido bien con base en mi esfuerzo, y construirme una casa en un barrio lindo, cerca del río, le doy un gran valor, pero todo ese bienestar se cae de un plumazo con esta situación".

Un robo millonario

Después del robo, Fernando Lastreto quedó prácticamente con lo puesto: "No se llevaron la heladera porque es pesada, como el lavarropas, el freezer, pero sacaron 50 kilos de carne que tenía guardada", dijo. Como es celíaco de segundo grado, a su vez estaba stockeado con mercadería acorde a su dieta, pero también se llevaron todos los alimentos.

De esta manera, las pérdidas le afectaron en su vida cotidiana: "tengo que reparar el portón, hacer el duplicado de una llave de un auto, todo es mucha plata; la ropa, me llevaron todas mis camperas, mis tres pares de zapatillas, jeans, tengo que salir a comprar horno, cafetera, valijas, televisor, no es que puedo decir 'listo, compro todo de nuevo'". Incluso, a Lastreto le robaron la posibilidad de descanso porque los delincuentes le cortaron los almohadones y el colchón para ver si había dinero dentro.

El daño material es dramático al punto de que le robaron dos autos que tenía a la venta, sin seguro, por lo que ansía que aparezcan: "había cerrado un negocio hace poco y esos autos eran mi capital, 22 millones de pesos". Se trata de dos Fiat Palio Fire, del 2015, uno blanco, patente, OWY034 , y uno gris, patente PCZ734.

Diseño sin título (3).png

Ola de robos

"Es material, la vida continúa, pero estuvieron adentro de mi casa unas dos horas, y es todo un tema, por mis hijas", dijo Lastreto y explicó que los delincuentes se llevaron hasta una pelopincho, los peluches, y otras pertenencias de su hija de 13 años: "yo las educo con base en el esfuerzo, no importa los resultados, pero si se esfuerzan tienen sus premios, y todo lo que mi hija tenía se lo robaron", expresó y agregó: "uno es más grande, puede manejar sus emociones, pero el chico no sabés el perjuicio que les provoca".

Aunque Lastreto está agradecido con la actuación de la policía, no deja de remarcar que el robo podría haberse evitado: "Sólo tienen tres móviles para patrullar, y no pueden trabajar en la prevención de esa manera". En ese sentido, evalúa que vive una emergencia de inseguridad: "yo vivo hace 30 años acá, soy prácticamente pionero en el barrio, y me pasó dos veces, cuando había empezado a construir tenía alambrado adelante, se llevaron bicicleta y bordadora; y la segunda vez hace 15 años, me había ido a Ushuaia, el día que llegué me encontré a los ladrones adentro, me acordaba su cara, lo identifiqué al tipo, peor no pasó nada".

El tercero y el cuarto robo que sufrió en su casa sucedieron en un lapso de dos meses y multiplicaron la cifra millonaria de pérdidas: "hace dos meses me entraron solo por dinero a las 3 de la tarde", dijo Lastreto y recordó que ese mismo día por la mañana cuando había ido al centro a hacer un trámite, "estacioné en la calle Mitre, y cerré el auto, pero cuando llegué me habían robado dinero y un perfume, es decir me inhibieron el auto, y ahora dos meses después esto, son 35 millones".

SFP Barrio Jardines del Rey Robo a Lastreto (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

La inseguridad

Para Lastreto, la responsabilidad ante la ola de robos está en el diseño de la seguridad y es una cuestión de distribución de los esfuerzos: "el día que iba para El Chocón, había un control de tránsito impresionante, no sé a dónde apunta esa filosofía", señaló y consideró que "si la política de seguridad es recaudatoria para generar ingresos estamos mal" "Si toda la cantidad de policías que controlan el tránsito se utilizara para hacer prevención... pero están robando las casas, hay algo que no me cierra", sostuvo.

Por otro lado, el ex director ejecutivo de Autoescuela Lastreto expresó que recibió la solidaridad de mucha gente que se contactó, entre ellos amigos que le advirtieron que "la situación está imposible". Ante todo, concluyó: "todos me dicen que les pasó, o a un vecino, entonces se ha disparado el robo de propiedades, es una locura lo que está pasando".

En este sentido, aunque Lastreto aseguró que no está tomado por la bronca o la ira, y tampoco es de las personas que toman decisiones "en caliente", admitió que cuando tuvo que empezar a organizar su vida tras el robo millonario algo cambió. "Afloraron algunos miedos, angustias, enojos, y empecé a modificar mi vida sustancialmente, analizo la posibilidad de vender mi casa e irme a otro lugar".