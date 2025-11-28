Detenido con dos baldes de cerezas: dijo ser cosechador, pero nadie lo conocía

Lo vieron cerca de una plantación con un cargamento de fruta. La Policía lo interceptó y al llegar a la Comisaría quiso huir, pero lo atraparon.

El hombre de 31 años fue imputado por robar cerezas en una plantación de Chimpay.

Un hombre de 31 años fue detenido por la Policía en Chimpay , la localidad del Valle Medio rionegrino, cuando caminaba por el barrio Costanera en dirección a la zona céntrica con un cargamento de cerezas .

Al ser interceptado por los efectivos intentó dar una explicación acerca de donde había sacado la fruta que llevaba en dos baldes de plásticos y un recolector, pero no conformó lo que dijo.

El sospechoso había sido visto poco antes por uno de los responsables de una empresa productora que posee cultivos de la especie y que lo observó mientras se trasladaba por un sector de bardas , en cercanías a la Ruta Nacional 22.

El damnificado alertó de inmediato a la guardia de la Comisaría 37, desde donde enviaron una patrulla para interceptarlo.

No lo conocían en la empresa

Fuentes de la fuerza, que destacaron la labor concretada por los uniformados, precisaron que el hombre comenzó a “titubear a la hora de explicar de dónde venía y argumentó falsamente que era cosechador de una empresa productora de cerezas”.

Sin embargo su ardid no prosperó ya que “en cuestión de minutos se supo que no pertenecía a la planta laboral” de la la compañía.

Por ese motivo procedieron a demorarlo y a trasladarlo a la unidad policial. Pero allí, cuando lo bajaban del móvil, el hombre quiso escapar aún con el recolector colocado. De todos modos su intento resultó en vano ya que fue reducido y aprehendido por los mismos efectivos.

El sospechoso quedó detenido e imputado por el delito de “hurto”. La medida establecida por el Ministerio Público Fiscal también fue ponderada desde la institución policial, por su “celeridad” con que efectuaron las actuaciones.

Hizo disturbios y andaba con una 32

La Comisaría 9º de Catriel intervino este lunes 24 de noviembre en calle Roque Sáenz Peña, frente a un local bailable, donde un hombre ocasionaba disturbios. Al realizar recorridas por la zona, el personal policial logró ubicarlo en un lubricentro de la misma arteria, donde tenía sujeto del brazo a otro individuo a través de una reja.

Revólver 32 Catriel

Al advertir la presencia policial, el sujeto giró su cuerpo y enfundó un arma de fuego, intentando descartarse del elemento arrojándolo hacia el interior del local. De inmediato, los efectivos le dieron la voz de alto y procedieron a reducirlo.

Con la intervención del Gabinete de Criminalística se llevó adelante el secuestro de un revólver calibre 32 con un cartucho colocado, sin numeración visible, mientras que el hombre fue identificado y quedó aprehendido conforme a la infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La unidad policial realizó las diligencias correspondientes.