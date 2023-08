Dos golpes en pocas horas en el barrio Santa Genoveva

Una verdadera pesadilla y la ola de robos que no cesa en el barrio Santa Genoveva . Con horas de diferencia, dos vecinas fueron víctimas de los delincuentes que se alzaron con la camioneta de una y las pertenencias de la otra. La Policía ya les tomó la denuncia e investiga los hechos recientes, que parecen multiplicarse en vez de disminuir pese a las reuniones con autoridades policiales y de seguridad que han habido en el último mes.

Daniela estaba dentro de su vivienda, sobre calle Villegas al 1000, cuando este miércoles, alrededor de las 14, escuchó que sonaba la alarma de su camioneta Chevrolet Spin. "Me llamó la atención porque empezó a sonar la alarma de mi auto, que es la bocina, y cuando salí corriendo que me di cuenta, no habrán sido ni dos segundos, arrancaron el auto y se fueron", relató sobre el hecho más reciente que sufrió Daniela.