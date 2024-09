Dos meses sin Luciana Muñoz en Neuquén: su familia convoca a una nueva marcha por su aparición

Fiscales en rastrillaje Luciana El fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez siguiendo al detalle el rastrillaje.

Lila Aguerre, madre de la joven, sostuvo: "Hasta el día de hoy no tengo ninguna señal de nada, ninguna persona que pueda aportar algún dato. Para mí es muy lento todo, parece eterno, ya son dos meses y no tengo a mi hija y es muy triste, no sé qué pasó con ella, no sé dónde está".

No obstante, hay que recordar que hay un imputado relacionado a la desaparición de Muñoz y es justamente su ex novio, a quien se señala por haber mentido en su testimonio al ser interrogado en el marco de la búsqueda. Por ahora, no hay más pruebas en su contra que permitan llegar a la joven.

"Es desesperante, da bronca porque sabe qué pasó con mi hija y se niega a hablar", lamentó Lila.

En este panorama tan incierto, su familia y amigos no bajan los brazos y por ello convocan a una nueva marcha este viernes 13 de septiembre a las 18 horas, que arrancará en el Monumento San Martín del centro neuquino. Una vez concentrados allí, avanzarán por las calles. Están invitados todos aquellos que quieran acompañar el reclamo.

Rastrillajes en la zona de la meseta- busqueda de luciana.jpeg

La pericia clave que puede destrabar la búsqueda de Luciana Muñoz

Deberían faltar pocos días más para que los expertos del Laboratorio Central de Neuquén, que analizan las muestras de sangre que se levantaron en la casa de un dealer y en la del ex novio de Luciana Muñoz, puedan definir si hay ADN de la joven que lleva 60 días desaparecida.

Fuentes de la investigación revelaron a LMNeuquén que ya se remitieron las evidencias que levantó el equipo de Criminalística del Cuerpo Médico Forense y también la muestra de ADN que entregó voluntariamente la mamá de Luciana.

En el Laboratorio Central Luis Alfredo Pianiola, ubicado en Gregorio Martínez 65 de Neuquén, se están procesando las muestras del caso. Para los pesquisas, es clave que los expertos les puedan decir si las manchas de sangre son de Luciana, pero repasemos de qué se trata.

En la actualidad, el exnovio de Luciana, Maximiliano Avilés está detenido con prisión domiciliaria por falso testimonio. Sus mentiras entorpecieron la investigación y no fueron ingenuas.

Audiencia formulacion de cargos - caso Luciana Muñoz (2).jpg

Avilés dijo no haber estado con Luciana el día de la desaparición, pero hay testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa.

Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición.

Pero cuando estaban tratando de rearmar todo el rompecabezas, los investigadores allanaron, entre el 24 y 25 de agosto, la casa de un dealer y también la del ex novio y en ambas viviendas observaron manchas que podían corresponderse con sangre.

El equipo de Criminalística del Cuerpo Médico Forense revisó cada una de las viviendas y descubrió que se trataba de sangre humana.

No solo observaron manchas en el suelo de la casa del ex, sino que en lo del dealer dieron con manchas en un par de zapatillas y un palo de golf.

Este último elemento pasa a ser más que interesante porque puede ser asociado con un arma, entendiendo que desde el día 11 de búsqueda se descarta encontrar a Luciana con vida, de hecho, en los rastrillajes realizados en la zona del Choconcito se buscaba su cadáver.

Ahora, es vital que se pueda determinar si la sangre levantada en cada elemento y vivienda se corresponde con el ADN de la joven, porque de esa forma se sustentaría la hipótesis de un crimen seguido por el descarte del cuerpo.