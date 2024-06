El camionero que causó el choque fatal de la Ruta 40 quiso regresar a Brasil y no lo dejaron

El camionero acusado por el trágico accidente fatal en la Ruta 40 en la que perdieron la vida dos de los hermanos Linares y sus hijos, quiere regresar a su país, pero la Justicia no se lo permitió. Se realizó una nueva audiencia para pedir que el hombre esté con su familia en su Brasil natal, aunque no se lo permitieron por los riesgos procesales.

Tan solo un día después, la fiscalía acusó a Da Silva y aunque no se lo dejó detenido, la jueza Bibiana Ojeda le prohibió salir del país y le fijó comparendos semanales en la comisaría más cercana al domicilio que el imputado fijó, en San Carlos de Bariloche, mientras dure la investigación.

No obstante esto, la defensa pidió una nueva audiencia para pedir la modificación de las medidas, puntualmente para pedir que se le permita regresar a Brasil al imputado. La decisión de Ojeda, sin embargo, no había motivado un pedido de revisión tras la primera audiencia.

Según reportó La Angostura Digital, el pedido de la defensa ante el juez Ignacio Pombo motivó la oposición del fiscal Adrián De Lillo y del abogado querellante que representa a la familia de las víctimas.

choque- RUTA 40- VLA-.jpg

La defensa propuso durante la instancia el cumplimento de obligaciones como no ingresar a la Argentina cuando viajara o cumplir los comparendos en una unidad policial de Londeiras (Brasil), donde tiene su domicilio el imputado.

La fiscalía sostuvo que los peligros procesales se mantenían vigentes, que ya habían sido analizados en anteriores oportunidades con la jueza Ojeda y que esos riesgos procesales no se habían modificado, sino que se mantenían. Pidieron por ello que el acusado permanezca en el país y sin posibilidad de regresar a su país natal.

Tras escuchar los pedidos de las partes, Pombo resolvió que estaban “latentes los peligros procesales y que ya habían sido analizados por la jueza Ojeda y que se encontraban firmes”. Además, “porque la resolución que había tomado Ojeda en la primera ocasión no había sido motivo de impugnación de la defesa”, argumentó el juez.

Enfatizó que las cuestiones de “la preclusión de las decisiones firmes no permitían que se discutieran nuevamente”.

El choque fatal

El trágico siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2173 de la traza nacional, cuando el conductor del camión -proveniente de Brasil y con dirección a San Carlos de Bariloche- circulaba en el vehículo Mercedes Benz con sentido oeste-este y por el carril opuesto lo hacía la familia Linares, a bordo de una Fiat Strada. Allí protagonizaron un fuerte choque frontal que ocasionó la muerte de la familia del vehículo menor en el acto.

Víctimas fatales La Angostura.jpeg

La camioneta Fiat Strada quedó aplastada en su parte frontal por el impacto del choque sobre la cabina, lo que habría desencadenado en la muerte de sus ocupantes.

Finalmente, con las pericias necesarias, al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos, durante la cual el fiscal Adrián De Lillo acusó al camionero como autor del delito de homicidio culposo por la conduccción imprudente de un vehículo, agravado por la cantidad de víctimas fatales.

El fiscal sostuvo que Da Silva “manejó el vehículo automotor bajo su mando en forma imprudente y antirreglamentaria, al no haber observado el cuidado y prevención necesaria, a raíz de lo cual generó un choque con otro vehículo”.

Se presume que el choque se habría generado porque el camionero no respetó la doble línea amarilla existente en la calzada, cuyo significado es la prohibición de traspaso de carril. En esas circunstancias, el conductor “creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria, al no respetar las señales de tránsito y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”.

El fiscal precisó que, de ese modo, el acusado “concretó una maniobra hacia su izquierda, generando su ingresó al carril contrario de la Ruta 40, invadiendo de esta manera el espacio de circulación la camioneta que circulaba en sentido contrario”.