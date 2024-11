El caos sigue en Villa Ceferino con quema de cubiertas y piedrazos

Comisaría Tercera.jpg

Las quejas de los vecinos

Al respecto, en comunicación con LMNeuquén, la presidenta de la Comisión Vecinal de Villa Ceferino, Andrea Traipe cuestionó los incidentes provocados por el enfrentamiento de un grupo de personas con la Policía. "Hablé con la Comisaría Tercera y con algunos vecinos, pero bueno, hay vecinos que están en contra y otros que no, anoche hubo bastante gente que vinieron de otro sector y de la metropolitana estuvieron reprimiendo, dicen que son de los barrios cercanos".

"Como comisión no tomamos intervención, que eso lo resuelva la justicia, la verdad no quiero enfrentarme con los vecinos, unos piensan de manera diferente, quieren incendiarle la casa, no lo veo correcto porque hay casas lindantes, tendrían que dejar que actué la justicia que para eso está", opinó.

Por su parte, hizo énfasis en que si bien en un primer momento los vecinos de Villa Ceferino participaron de los incidentes, este lunes por la noche ya no porque se confirmó que la Fiscalía había descartado el abuso gracias a la intervención del SIEN y la Defensoría de Derechos Humanos: "los chicos que estaban anoche no eran del barrio, no tienen nada que hacer y como se hizo viral se convocan".

En contraposición, planteó que "los vecinos de Villa Ceferino no están participando y estaban molestos porque era mucho el tema de los tiros, acá toda la gente trabaja, y la policía estaba en el medio de las cuadras reprimiendo a los adolescentes".

Consultada sobre las versiones de abuso, ya descartadas por la justicia, Traipe explicó: "La nena no tenía signos de abuso, pero dicen los vecinos que sí la maltratan, que hay videos, pero no accedí a los videos, no hay ninguna prueba" y agregó "la comisaria Silva me explicó que no quieren que incendien la casa hasta que vengan a peritarla".

De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía a LMNeuquén este lunes, la dinámica de los acontecimientos que terminaron con el violento episodio comenzó el sábado a la tarde en una casa de Villa Ceferino. Allí una pareja conformada por un varón y mujer, padres de una niña, habían alojado a una pareja de amigos que, cuando fueron a bañarla, dijeron que había signos de abuso y le avisaron a gente del barrio.

Sien.jpg En principio se especuló con que los detenidos habían llevado adelante un motín. (Foto: Gentileza)

Ante el alerta informal, la nena quedó en resguardo de una vecina, allí intervino el SIEN y le realizó la correspondiente revisación con resultado negativo por abuso. Al día siguiente, intervino la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que resolvió restituirla a sus padres porque no advirtió nada que amerite tomar otra medida.