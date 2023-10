El presunto femicida de Cristina González irá ante un jurado popular

Mario Oscar Gerbán , acusado como femicida de su ex pareja Cristina González (39) será sometido a los ojos de un jurado popular por el atroz hecho que se le atribuye. La pena que le espera es de prisión perpetua.

El hallazgo no fue fortuito, y es que un familiar del hoy acusado como femicida, Mario Oscar Gerbán (ex pareja de la víctima), fue quien ofició de testigo clave. Según su declaración, Gerbán le confesó el crimen estando alcoholizado y le mostró el lugar donde había descartado el cuerpo tras trasladarlo desde su vivienda en carretilla, pero el joven no pudo con el secreto; ante la posibilidad de quedar implicado en el hecho, le contó a su madre y esta contó todo a la Policía.