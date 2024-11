En imágenes, el robo hormiga de materiales en un parque industrial del Alto Valle

Robo hormiga para sacar materiales

Al revisar las imágenes, también se percató de que "los amigos de lo ajeno" estaban ingresando de forma sistemática desde el pasado 3 de octubre para sustraer elementos destinados a la construcción que están depositados en el predio completamente cerrado y alambrado.

robo hormiga parque industrial 02

"Saltan el alambrado y tiran las cosas en un descampado que esta enfrente, sobre calle Domingo Savio. Al día siguiente van a buscar los elementos robados. De hecho, encontramos ahí otros fierros. Estaría bueno que la Municipalidad pueda desmalezar la zona porque es una salida segura para los ladrones", mencionó el dueño de Performance.

El modus operandi que despliegan no perdona horario durante los fines de semana; y de lunes a viernes, los autores ignorados de la seguidilla de robos denunciados ingresan al predio entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. No son hechos aislados. En efecto, otras empresas radicadas en el parque industrial de Cipolletti ya pasaron por lo mismo. "Roban a todos y en todo momento", indicó Machiavello.

Creen que los ladrones son los mismos

La sospecha de los empresarios afectados es que son los mismos. "Ni siquiera perdonan los cables de iluminación de las calles, es constante (el acecho)", sostuvo el hombre.

Después de la última denuncia realizada ante el Ministerio Público Fiscal, no sabe si volver a hacerlo ya que no hay cambios. "La realidad es que es tierra de nadie. Por lo menos, roban una vez al día. No sé si es zona liberada o la Policía no tiene los medios ni los recursos necesarios. Pero necesitamos seguridad", manifestó el denunciante.

Robo hormiga en Parque Industrial de Cipolletti

En principio y a la espera de que haya mayor presencia de la Policía para mitigar los robos, con otros comerciantes vecinos de la zona evalúan colocar seguridad privada. En Performance, además, están levantando un tremendo muro de tres metros de altura para que se sigan llevando elementos. "Pagamos los impuestos, esperamos recibir seguridad", reiteró.

La empresa ya había tenido inconvenientes de este tipo el año pasado. En septiembre de 2023, ladrones ingresaron al menos cinco veces en 10 días y se llevaron gran cantidad de cables y un alambrado. Todos los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad.

