Escándalo en coqueta cervecería rionegrina: exceso de brindis y piñas

Patrullero Bariloche.jpg Un móvil policial debió intervenir para calmar a las mujeres en la cervecería. Una quedó detenida.

Fue en ese contexto que La Policía se hizo presente y los uniformados dialogaron con las mujeres, tratando de aplacar los ánimos.

Sin embargo, según consigna el portal El Cordillerano, cuando intentaron identificarlas, una de ellas se tornó agresiva con los efectivos policiales, intentó agredirlos e incluso golpeó el patrullero.

Los testigos dijeron que la mujer estaba “muy alcoholizada” y “fuera de control”. “La Policía hizo bien en llevarla detenida” confiaron a dicho medio.

La cervecería y bar que cerró en Cipolletti

En nuestra ciudad, hace unos meses cerró Liverpool, el bar de San Martín y Villegas que en los últimos años se convirtió en referencia en el centro de la ciudad y el misterio se apoderó de los históricos y fieles clientes.

Pues bien, se supo luego que en el lugar ya no funcionará un café, sino que de ahora en más “la idea es hacer varios locales, uno de ellos quedará para la cocina del hotel lindero y el resto se alquilará”, contó una fuente a LM Cipolletti.

En ese sentido, la otra gran inquietud era saber si el bar propiamente dicho se traslada a otra parte, si los dueños continuarán con el proyecto gastronómico.

AS-Cipolletti-Confiteria ''Liverpool''(Cierre) (6).JPG Antonio Spagnuolo

“En breve vamos a abrir un bodegón en la Fernández Oro”, deslizaron allegados a Liverpool a este medio.

En principio, no se llegó a un entendimiento económico a la hora de renovar el contrato del alquiler y por ello cada cuál tomó por caminos diferentes.

Queda la nostalgia y el recuerdo de un lugar donde los cipoleños vivieron momentos inolvidables. Cerró el recinto de los platos abundantes, el de los show musicales en vivo, las cervezas artesanales, los tostados, la música funcional, las rabas, el glamour.

“Ay no me digas que cerró. Una pena, la verdad que era un muy lindo lugar”, aseguró con melancolía una señora que por allí pasaba esta tarde. Liverpool bajó sus persianas y no pasó inadvertido.

Lo cierto es que, apuntando quizá a otro target de público, bastante más popular, el dueño de Liverpool abrirá un bodegón en Fernández Oro 427, al lado de una conocida estación de servicio.