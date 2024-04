Escuchas develan los arreglos de Jimi Hendrix con un guardiacárcel

Se trata de delincuentes condenados que producto de la crisis carcelaria los tenían alojados en una alcaidía, lugar no apto para criminales de alto perfil. Las alcaidías se utilizan para demorar a contraventores por un par de horas, no están alistadas para que viva un preso porque no están dadas las condiciones mínimas de detención ni de seguridad para controlarlos.