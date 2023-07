"Ese boliche no tiene que abrir más hasta que haya justicia por Sergio"

En dicho corredor solo se encuentra el boliche Sens que justo la semana que se cumplieron los 20 años de la desaparición forzada del estudiante salió a anunciar la apertura con una megafiesta, lo que indignó no solo a la familia Ávalos sino también a los grupos de Derechos Humanos y las autoridades de la UNCo. Para todos se trató de "una provocación".

En paralelo surgió este proyecto, pero los concejales no quisieron tratarlo sobre tablas el 29 y lo mandaron a la Comisión de Obras Públicas con el detalle de que iban a recibir a todos los actores involucrados.

WhatsApp Image 2023-07-25 at 09.59.02.jpeg

"No tiene que volver a abrir"

"Se sigue abriendo el lugar donde desaparecieron a Sergio. Me vengo enterando después de 20 años que fue habilitado por una excepción (1994), si esa excepción no se hubiese dado hoy Sergio estaría entre nosotros", destacó Mercedes, hermana del estudiante oriundo de Picún Leufú.

Mercedes que lleva 20 años de lucha, destacó que se abrió varias veces el boliche "y nunca fuimos escuchado lamentablemente. Ahora, con otra gente que se lo alquila al parecer al mismo dueño, lo quieren volver a abrir, pero sabemos que está clausurado. Ese lugar no tendría que abrirse hasta que no sepamos lo que pasó con Sergio. Para mí no tienen que funcionar nada. Tendrían que buscar la forma de inhabilitar ese lugar hasta que haya justicia".

Asuncion Abalos en Sala de comisiones Cosejo deliberante 10.jpg Claudio Espinoza

"Ese boliche no tendría que seguir existiendo"

Don Asunción Ávalos con su tono suave y tranquilo ganó la atención de todos los presentes. De entrada aclaró que era la primera vez que el Concejo Deliberante los invitaba y lejos de recriminar agradeció, la integridad de Asunción es devastadora.

"Espero que esto sirva para que las instituciones se sigan sumando para que se haga justicia, deseo que tenemos como familia. Queremos que los responsables de la desaparición de Sergio paguen", sentenció Asunción.

"Ese boliche no tendría que seguir existiendo. Ahí solo se consume droga y alcohol ¿Qué hace la Policía? Esas son preguntas que se hace la gente decente, pero nos está ganando la droga", criticó este padre de 89 años que lleva 20 años buscando justicia

"Tenemos la certeza de que a Sergio lo desaparecieron en Las Palmas y estamos luchando que se haga justicia. Gracias por tener el tema Sergio en esta mesa. El apoyo de ustedes es necesario para que nuestros abogados, que trabajan solos, puedan llegar al punto final de la trama de encubrimiento de la desapareción de mi hijo", concluyó Ávalos.

Asuncion Abalos en Sala de comisiones Cosejo deliberante 08.jpg Claudio Espinoza

"Es un delito que se está cometiendo"

Beatriz Gentile, actual rectora de la UNCo, fue contundente a la hora de tomar la palabra: "está acreditado y probado que Sergio entró y estuvo en Las Palmas. Estamos frente a una desaparición forzada de persona que es el crimen de crímenes porque es un delito que contiene multiples violaciones a los derechos humanos. Por sobre todas las cosas, es es un delito de ejecución continua. Hasta que no se cierre el caso o aparezca el cuerpo ese delito sigue estando en el día a día".

Luego, Gentile recordó que "Argentina tiene un enorme tradición por el terror de estado. Si continúa ese delito, ¿qué se está haciendo en la sociedad si en el ámbito en que desapreció esa persona se vuelve a habilitar?", preguntó.

"Aquí no tenemos el hecho resuelto, entonces, no solo como universidad sino como sociedad deberíamos estar atentos para apoyar y sostener un proceso de investigación antes que avanzar en la apertura de ese lugar. Hay una responsabilidad de los ediles, pero hay una responsabilidad más amplia que tiene que ver con la seguridad y qué seguridad le damos a la sociedad", concluyó la rectora.

En esta jornada de la Comisión también hablaron distintos ediles y todos apuntaron en la misma dirección: no abrir el boliche hasta que no haya justicia.