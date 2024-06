Esperaba un taxi y la atacó un depravado: "Hace rato te quería ver"

Una mujer fue abordada por un sujeto. La manoseó, pero la víctima se resistió. Lo atrapó la policía a las pocas cuadras. Admitió su culpa y no irá preso.

Un hombre que a plena luz del día abusó sexualmente de una mujer que esperaba un taxi en un sector no precisado de General Roca fue condenado a seis meses de prisión condicional en un juicio abreviado en el que admitió haber cometido el hecho.

La resolución judicial no lleva al depravado tras las rejas, aunque deberá cumplir pautas de conducta para que no le revoquen ese beneficio. El ataque ocurrió el 14 de diciembre del año pasado alrededor de las 10 y la víctima no habría sido abordada al azar, sino que HP, como lo identifican en el fallo, la conocía y la había estado buscando.