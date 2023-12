Estafadores venden bicicletas robadas con tarjetas verdes falsas

Aunque la factura de compra no la pudieron falsificar, la tarjeta y la garantía sí la pudieron ser copiadas. “Supongo que tiene que haber alguna imprenta que se dedica a hacer esas cosas porque de otra forma no hay”, observó el comerciante.

JM Bikes- Venta de bicicletas (1).JPG María Isabel Sanchez

Dado que cada vez más personas notan la estafa al acudir a JM Bike para el cambio de la titularidad de la tarjeta verde, es que desde JM Bikes decidieron alertar a la comunidad para que no haya más víctimas. “Lo más lamentable es que hay mucha gente perjudicada que no comprenden que no es culpa nuestra, sino que es una falsificación”, aseguró y agregó: "Nos damos cuenta enseguida que no es tarjeta nuestra porque las tenemos numeradas, inclusive les hicimos una clave en números”.

Para paliar la situación, cambiaron el diseño las credenciales que entregan ahora. “Cuando entregamos la bicicleta al cliente le decimos: ‘Esta tarjeta es irremplazable y le damos tres comprobantes, la tarjeta, identificación de la bicicleta y la garantía fija que tiene todos los detalles”, indicó Ortiz.

Tienen registros de venta de cada bicicleta

El comerciante informó que en JM BIkes tienen un registro de ventas de 10 años. “Guardamos todos los cupones, lo guardamos por 10 años, entonces las podemos reconocer fácilmente”, explicó.

Por último, informó que una bicicleta nueva ronda los 400 mil pesos, mientras que una de segunda mano se vende mínimo en 150 mil pesos. “Si a vos te la ofrecen por 15 mil pesos, lo más probable es que sea robada y antes de hacer la transacción recomendamos que se acerquen a nuestro comercio a comprobar la validez de la tarjeta verde”, concluyó.